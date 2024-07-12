أعلن نادي العين بطل آسيا، اليوم الجمعة، تعاقده بشكل رسمي مع خالد بطي لاعب الوحدة الإماراتي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي العين الإماراتي عبر منصة إكس مقطع فيديو أعلن خلاله التعاقد مع خالد بطي في صفقة انتقال حر.

ويبلغ خالد بطي 32 عامًا، ويلعب في مركز الوسط المدافع بجانب دور الظهير الأيمن وقلب الدفاع.

ودافع بطي عن ألوان الجزيرة ثم الظفرة قبل انتقاله مطلع الموسم الماضي إلى الوحدة قبل رحيله عقب نهاية عقده.

وشارك اللاعب مع الوحدة خلال 22 مباراة في الموسم الماضي، ولكن أغلب فترات تألقه كانت بقميص الظفرة الذي لعب له 160 مباراة.

وأعلن العين في الساعات الماضية عودة محمد عوض الله لاعب الفريق عقب نهاية إعارته إلى خورفكان.

وقام العين أيضًا بتعيين أحمد الشامسي مديرًا للفريق الأول بالنادي في الساعات القليلة الماضية.

وتوج الفريق الإماراتي بلقب دوري أبطال آسيا، ولكنه يسعى خلال الموسم المقبل للعودة إلى الألقاب المحلية التي لم يحققها في الموسم الماضي بعد تتويج الوصل بلقبي الدوري وكأس رئيس الدولة بجانب فوز الوحدة بلقب الكأس.

وتعد صفقة خالد بطي الثانية للعين في رحلة تدعيم الصفوف بعدما حصل على خدمات البرازيلي مارلون مدافع شاختار الأوكراني في الموسم الجديد.