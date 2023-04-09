كلوب لا ينوي مغادرة ليفربول رغم خطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا

التزم يورغن كلوب مدرب ليفربول بمستقبله مع النادي على الرغم من خطر عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفشل الريدز في تحقيق الفوز منذ سحق مانشستر يونايتد 7-0 قبل أكثر من شهر.

ويواجه ليفربول منافسه آرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت لاحق اليوم الأحد، حيث يتطلع الريدز لتقليل الفارق مع صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.