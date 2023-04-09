كلوب لا ينوي مغادرة ليفربول رغم خطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا
التزم يورغن كلوب مدرب ليفربول بمستقبله مع النادي على الرغم من خطر عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وفشل الريدز في تحقيق الفوز منذ سحق مانشستر يونايتد 7-0 قبل أكثر من شهر.
ويواجه ليفربول منافسه آرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت لاحق اليوم الأحد، حيث يتطلع الريدز لتقليل الفارق مع صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
واعترف كلوب بالفعل أن ليفربول سيحتاج إلى إعادة بناء هذا الصيف إذا أراد العودة إلى أمجاده السابقة.
ويصر المدرب الألماني على أنه الرجل الذي سيواصل دفع فريق ميرسيسايدر إلى الأمام.
وقال كلوب في تصريحات نقلتها شبكة "ديلي إكسبريس": "لم أعتقد مطلقًا أنني أفضل مدرب في العالم، والآن لا أعتقد أنني الأسوأ، على المدى الطويل تجعلني هذه اللحظات مديرًا أفضل بالتأكيد".
وأضاف: "للحصول على أفضل ما لديك، تحتاج إلى تجربة كل شيء إلى حد كبير، بالنسبة لي وبقية الجهاز الفني هذا سيجعلنا أفضل".
وتابع المدرب الألماني: "هذا لم يبدأ بعد ولكن علينا أن نفعل ما هو صحيح ومساعدة اللاعبين ليخرجوا أفضل نسخة من أنفسهم مرة أخرى، كنا هناك لفترة طويلة - وسنكون هناك مرة أخرى. هذا هو العمل الذي يتعين عليّ القيام به".
ويميل كلوب إلى مواجهة تحدٍ جديد بعد سبع سنوات في ليفربول، حيث غادر ماينز وبروسيا دورتموند بعد فترة طويلة مماثلة، وهو على وشك إنهاء عامه السابع في آنفيلد".
لكن المدرب البالغ من العمر 55 عامًا يقول إنه لا يخطط للانتقال إلى مكان جديد.
وأوضح: "ليس لدي مشكلة في إعادة التنشيط، إنه جزء من العمل".
وأتم: "كان علينا الفوز 10 أو 12 مباراة في الموسم للبقاء في الدوري مع ماينز.
وأكمل مدرب ليفربول: "أعرف الكثير عن كرة القدم وأعرف الكثير عن البشر وأعلم أنه في بعض الأحيان تحتاج فقط إلى وقت في عالم لا يمنحنا فيه أي وقت، لكن طاقتي في الحقيقة ليست مشكلة".