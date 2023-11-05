بوكيتينو: علاقتي جيدة جدا مع رئيس نادي توتنهام

وتولى المدرب الأرجنتيني تدريب توتنهام في الفترة من 2014 إلى 2019 ونجح خلالها في مساعدة الفريق على التقدم إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري وقاده إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه وتحقيق المركز الثاني في البطولة الأوروبية الأولى للأندية. لكنه أقيل بعدها بستة أشهر.

وعين تشيلسي منافس توتنهام وجاره في العاصمة البريطانية بوكيتينو مدربا لفريقه في مايو، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الـ12.

وردا على سؤال بشأن علاقته مع ليفي قال بوكيتينو إنها "جيدة جدا بالفعل. نتعامل باحترام كبير وبعث لي برسالة نصية عندما تعاقدت مع تشيلسي، متمنيا الأفضل لي وللجميع".

وأضاف: "يجب أن نكون طبيعيين، عملنا معا لقرابة ست سنوات، كم عدد الأشياء التي حدثت في ست سنوات؟ أمور جيدة وأمور لم تكن جيدة كثيرا.

"نحن مسؤولون عن علاقتنا. لا يمكننا الآن أن ننسى علاقتنا في فترة كانت مهمة كثيرا بالنسبة لمسيرتنا المهنية وبالنسبة للنادي".