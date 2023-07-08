مبابي: باريس سان جيرمان مثير للانقسام ولا يساعد على الفوز بالكرة الذهبية

وأكد: "أنا أكره المشاركة فقط، أنا لست خائفًا من الفشل أيضًا، إنه جزء من مسيرة لاعب كرة قدم، لكن لدي قناعة عميقة بأنني ولدت لأفوز وأريد أن أظهر ذلك للجميع".

وبسؤاله عن إن كان وُلد ليفوز في باريس سان جيرمان رد مبابي: "ربما في مكان آخر، الأمر بسيط للغاية، أنا منافس، عندما ألعب أريد الفوز، وبغض النظر عمن سيلعب معي، بغض النظر عن قميصي، وبغض النظر عن المكان، وبغض النظر عن السنة، لن أكون راضيًا، ناهيك عن الكأس التي لم أفز بها مثل دوري أبطال أوروبا".

من المقرر أن يستأنف مبابي تدريباته يوم 17 يوليو.

وكان مبابي البالغ من العمر 24 عاما قد أبلغ إدارة باريس سان جيرمان أنه لن يفعل بند تجديد العقد حتى يونيو 2025 ما يعني نهاية العقد الحالي في يونيو 2024.

ولذلك قد يضطر باريس سان جيرمان لبيع مبابي هذا الصيف للحصول على مقابل مادي وتجنب رحيله مجانا بعد عام من الآن.

ويرتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف مقابل صفقة مكلفة أو الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.