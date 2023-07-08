مبابي: باريس سان جيرمان مثير للانقسام ولا يساعد على الفوز بالكرة الذهبية
قال النجم الفرنسي كيليان مبابي إن فريقه باريس سان جيرمان مثير للانقسام، وأكد على رغبته في الفوز بدوري أبطال أوروبا.
وأدلى مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، بهذه التصريحات يوم 12 يونيو الماضي، لمجلة "فرانس فوتبول" وتم الكشف عنها اليوم السبت.
وتحدث مبابي عن الخسارة أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا في دور الـ16 وقال: "يمكنني أن أفعل بشكل أفضل مقارنة بمعاييري، لكن لا يوجد سحر أيضًا، أحيانًا في كرة القدم تواجه ما يسمى بالسقف الزجاجي، فعلنا ما في وسعنا، عليك التحدث عن الأشخاص الذين يشكلون الفريق، والذين ينظمون الفريق، والذين يبنون هذا النادي، أنا فقط أحاول القيام بعملي بأفضل شكل ممكن".
وعن تقييمه لنفسه على المستوى الفردي في الموسم المنقضي قال مبابي: "لقد مررت ببعض اللحظات الرائعة، وبعض العروض الرائعة، لذا فمن المؤكد أن الأمر دائمًا يسعدني، حتى إذا كنت أعتقد أنه لا يزال بإمكاني القيام بعمل أفضل".
وعن إمكانية الفوز بالكرة الذهبية في 30 أكتوبر المقبل قال مبابي: "يُطلب منك اختيار اللاعب الأكثر إثارة للإعجاب، والذي كان له أكبر الأثر، والذي كان الأكثر حسما، لدي شيئان أو ثلاثة في حقيبتي".
وسجل مبابي 41 هدفا وصنع 10 في 43 مباراة مع باريس سان جيرمان في الموسم المنقضي بحسب موقع "transfermarkt"، ويحتل مكانة جيدة في السباق على الكرة الذهبية مع ليونيل ميسي وإيرلينغ هالاند.
ومع ذلك، قال مبابي: "أعتقد أن اللعب لباريس سان جيرمان لا يساعد كثيرًا لأنه فريق مثير للانقسام، لذلك يجذب القيل والقال لكنه لا يزعجني لأنني أعرف ما أفعله وكيف أفعله".
وأكد: "أنا أكره المشاركة فقط، أنا لست خائفًا من الفشل أيضًا، إنه جزء من مسيرة لاعب كرة قدم، لكن لدي قناعة عميقة بأنني ولدت لأفوز وأريد أن أظهر ذلك للجميع".
وبسؤاله عن إن كان وُلد ليفوز في باريس سان جيرمان رد مبابي: "ربما في مكان آخر، الأمر بسيط للغاية، أنا منافس، عندما ألعب أريد الفوز، وبغض النظر عمن سيلعب معي، بغض النظر عن قميصي، وبغض النظر عن المكان، وبغض النظر عن السنة، لن أكون راضيًا، ناهيك عن الكأس التي لم أفز بها مثل دوري أبطال أوروبا".
من المقرر أن يستأنف مبابي تدريباته يوم 17 يوليو.
وكان مبابي البالغ من العمر 24 عاما قد أبلغ إدارة باريس سان جيرمان أنه لن يفعل بند تجديد العقد حتى يونيو 2025 ما يعني نهاية العقد الحالي في يونيو 2024.
ولذلك قد يضطر باريس سان جيرمان لبيع مبابي هذا الصيف للحصول على مقابل مادي وتجنب رحيله مجانا بعد عام من الآن.
ويرتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف مقابل صفقة مكلفة أو الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.