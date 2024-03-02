نادٍ إيطالي يحاول إنقاذ غولر من جحيم ريال مدريد

وقالت صحيفة "آس" في تقرير لها، إن كلاً من غولر والوفد المرافق يشعرون بالخداع من ريال مدريد، بعد أن وُعدوا بمشاركة اللاعب في دقائق معدودة في موسمه الأول.

لكن صحيفة "ماركا" قالت إن المنقذ لهذه الأزمة قد يكون هو نادي ميلان الإيطالي، الذي يستهدف ضم النجم التركي الشاب على سبيل الإعارة، على غرار ما حدث مع إبراهيم دياز، الذي كان في موقف مشابه، ثم تألق مع الفريق الإيطالي، وعاد إلى الريال ليكتب تاريخًا جديدًا مع "الميرنغي".

ومنذ ظهوره لأول مرة، لعب أردا غولر 33 دقيقة فقط موزعة بين أتلتيكو (8 دقائق) في كأس السوبر، و3 مباريات في الدوري الإسباني: لاس بالماس (9 دقائق)، وجيرونا (13 دقيقة)، ورايو فاليكانو (3 دقائق).