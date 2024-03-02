نادٍ إيطالي يحاول إنقاذ غولر من جحيم ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية عن تدخل نادٍ إيطالي على الخط في ظل الأزمة التي يعيشها التركي أردا غولر مع فريقه ريال مدريد.
ويعيش اللاعب الشاب في أزمة بسبب قلة مشاركاته مع ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة، كما أن مدربه كارلو أنشيلوتي يدفع به في دقائق قليلة وأحيانًا يقوم بعمليات الإحماء ثم يعيده لدكة البدلاء دون أن يشارك.
وانتقل غولر إلى ريال مدريد، الصيف الماضي، قادمًا من فنربخشة التركي.
وقالت صحيفة "آس" في تقرير لها، إن كلاً من غولر والوفد المرافق يشعرون بالخداع من ريال مدريد، بعد أن وُعدوا بمشاركة اللاعب في دقائق معدودة في موسمه الأول.
لكن صحيفة "ماركا" قالت إن المنقذ لهذه الأزمة قد يكون هو نادي ميلان الإيطالي، الذي يستهدف ضم النجم التركي الشاب على سبيل الإعارة، على غرار ما حدث مع إبراهيم دياز، الذي كان في موقف مشابه، ثم تألق مع الفريق الإيطالي، وعاد إلى الريال ليكتب تاريخًا جديدًا مع "الميرنغي".
ومنذ ظهوره لأول مرة، لعب أردا غولر 33 دقيقة فقط موزعة بين أتلتيكو (8 دقائق) في كأس السوبر، و3 مباريات في الدوري الإسباني: لاس بالماس (9 دقائق)، وجيرونا (13 دقيقة)، ورايو فاليكانو (3 دقائق).
ومن المتوقع أن يصل غولر إلى بطولة أوروبا "يورو 2024"، التي ستقام في ألمانيا، خلال الفترة ما بين 14 يونيو حتى 14 يوليو، بدقائق لعب قليلة جديدة هذا الموسم.
ويمتد تعاقد غولر مع ريال مدريد، حتى 30 يونيو 2029، فيما تُقدَر القيمة السوقية للاعب بـ15 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".
ويحل فريق ريال مدريد ضيفًا على منافسه فالنسيا، مساء اليوم السبت، على ملعب "ميستايا" ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.
ويتواجد ريال مدريد على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام جيرونا، فيما يتواجد فالنسيا في المركز التاسع برصيد 36 نقطة.