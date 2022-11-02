الكونفدرالية الأفريقية: خسارة بيراميدز.. وتعادلان للجيش الملكي وفيوتشر

خسر بيراميدز المصري 1-صفر من مضيفه نجيليك من النيجر في ذهاب الدور الـ32 مكرر لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، فيما فرض الجيش الملكي المغربي التعادل خارج ملعبه على نيجليك المالي.

وسيحتاج بيراميدز، الذي افتقد عبد الله سعيد وإبراهيم عادل، إلى الفوز بفارق هدفين يوم الأحد المقبل، للتأهل لدور المجموعات.

ونجح الجيش المغربي في التعادل دون أهداف مع ديجوليبا.

وكاد آدم النفاتي أن يسجل بمجرد انطلاق المباراة بعد انفراده بمرمى أصحاب الأرض، لكنه أهدر الفرصة. وحاول النفاتي مجددا في الدقيقة 15 لكن تسديدته ذهبت بالقرب من القائم الأيسر.

وألغى حكم اللقاء هدفا للجيش الملكي في الدقيقة 60 سجله الأمين دياكيتي بسبب التسلل.

ويحتاج الفريق المغربي للفوز بأي نتيجة للتأهل لدور المجموعات.

وعاد فيوتشر المصري بنتيجة إيجابية من أنجولا بعد تعادله 1-1 مع بريميرو أوغوستو.

وتقدم أيمن الصفاقسي بهدف لفيوتشر في الدقيقة 11، لكن فريق المدرب علي ماهر استقبل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة.

وتقام مباراة العودة يوم الأحد المقبل، ويكفي التعادل السلبي فيوتشر للتأهل لدور المجموعات.