رومان سايس يقود الشباب لأول فوز بالدوري السعودي هذا الموسم (فيديو)
قاد رومان سايس فريقه الجديد الشباب لتحقيق أول انتصار في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم هذا الموسم بتغلبه 1-صفر على الفيحاء.
ارتفع رصيد الشباب إلى خمس نقاط من ست مباريات في المركز 13، بفارق 10 نقاط خلف الاتحاد المتصدر
وفي ظهوره الأول مع الفريق الذي انضم إلى صفوفه مطلع الشهر الجاري معارا من السد القطري، سجل سايس هدف المباراة الوحيد بضربة رأس من مسافة قريبة في بداية الشوط الثاني.
واستغل سايس عرضية البلجيكي يانيك كاراسكو، الذي خاض هو الآخر مباراته الأولى مع الفريق الذي انضم إلى صفوفه قادما من أتليتيكو مدريد.
ولعب الشباب منقوص العدد بعد طرد نادر عبدالله الشراري في الدقيقة 72، لكنه حافظ على تقدمه حتى النهاية.
بهذا الفوز ارتفع رصيد الشباب إلى خمس نقاط من ست مباريات في المركز 13، بفارق 10 نقاط خلف الاتحاد المتصدر.
بينما تجمد رصيد الفيحاء عند ست نقاط.