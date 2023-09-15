رومان سايس يقود الشباب لأول فوز بالدوري السعودي هذا الموسم (فيديو)

وفي ظهوره الأول مع الفريق الذي انضم إلى صفوفه مطلع الشهر الجاري معارا من السد القطري، سجل سايس هدف المباراة الوحيد بضربة رأس من مسافة قريبة في بداية الشوط الثاني.

واستغل سايس عرضية البلجيكي يانيك كاراسكو، الذي خاض هو الآخر مباراته الأولى مع الفريق الذي انضم إلى صفوفه قادما من أتليتيكو مدريد.