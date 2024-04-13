مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

في سعيه للاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، يواجه فريق مانشستر سيتي ضيفه لوتون تاون المتعثر اليوم السبت

ويحل برشلونة ضيفا على قادش المهدد بالهبوط في دوري الدرجة الأولى الإسباني يوم السبت قبل استضافة باريس سان جيرمان في مباراة الإياب يوم الثلاثاء وستلوح مباراة القمة أمام ريال مدريد في الأفق والتي قد تكون نقطة التحول للعملاق القطالوني.

فيما يحل ريال مدريد ضيفا على ريال مايوركا، وصيف بطل كأس ملك إسبانيا، يوم السبت قبل إياب دور الثمانية في دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي بعد التعثر بالتعادل 3-3 على أرضه ذهابا.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة