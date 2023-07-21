الأولى لميسي.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وكروز أزول
بعد سبعة أشهر من قيادة الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر، سيظهر ميسي في مباراته الأولى مع ناديه إنتر ميامي.
ومن المنتظر أن يخوض ميسي مباراته الأولى مع فريقه الجديد أمام كروز أزول المكسيكي في كأس الدوريات، فجر السبت.
بطولة كأس الدوريات المشتركة بين أمريكا والمكسيك ستشهد الظهور الأول لميسي مع إنتر ميامي، وستكون ضد فريق أزول المكسيكي.
وتعاقد نادي إنتر ميامي الأمريكي مع ليونيل ميسي هذا الصيف، مع زميليه سيرجيو بوسكيتس وجودي ألبا.
وخطف إنتر ميامي الأضواء هذا الصيف عندما أعلن التعاقد مع ليونيل ميسي، بعد مسيرة حافلة لقائد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم، وقبل التأكيد على وجوده إلى جوار بوسكيتس مرة أخرى.
موعد مباراة إنتر ميامي وكروز أزول
تنطلق مباراة إنتر ميامي ضد كروز أزول فجر يوم السبت الموافق 22 يوليو 2023.
المباراة ستبدأ في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة، الثالثة فجرا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة صباحا بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وكروز أزول
سيتم بث مباراة إنتر ميامي وكروز أزول عبر تطبيق "Apple TV"، الناقل الحصري للدوري الأمريكي.
ولن يتم بث المباراة على أي قناة فضائية.