الأولى لميسي.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وكروز أزول

ومن المنتظر أن يخوض ميسي مباراته الأولى مع فريقه الجديد أمام كروز أزول المكسيكي في كأس الدوريات، فجر السبت.

بطولة كأس الدوريات المشتركة بين أمريكا والمكسيك ستشهد الظهور الأول لميسي مع إنتر ميامي، وستكون ضد فريق أزول المكسيكي.

وتعاقد نادي إنتر ميامي الأمريكي مع ليونيل ميسي هذا الصيف، مع زميليه سيرجيو بوسكيتس وجودي ألبا.

وخطف إنتر ميامي الأضواء هذا الصيف عندما أعلن التعاقد مع ليونيل ميسي، بعد مسيرة حافلة لقائد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم، وقبل التأكيد على وجوده إلى جوار بوسكيتس مرة أخرى.