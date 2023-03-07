بلاكبول يعلن وفاة أحد مشجعيه بعد شجار عقب مباراة بيرنلي

قال نادي بلاكبول الذي ينشط في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (دوري البطولة الإنجليزية) إنه أصيب بصدمة شديدة لوفاة أحد مشجعيه، بعد مشاجرة في إحدى الحانات عقب مواجهة بيرنلي يوم السبت الماضي.

وتُوفي المشجع توني جونسون، الذي يبلغ من العمر 55 عاما، بعد إصابته بجروح خطيرة في الرأس خارج حانة في بلاكبول.

وقال بلاكبول في بيانه: "يشعر بلاكبول بصدمة شديدة وحزن بالغ لسماع نبأ وفاة المشجع توني جونسون، بشكل مأساوي".