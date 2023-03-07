بلاكبول يعلن وفاة أحد مشجعيه بعد شجار عقب مباراة بيرنلي
قال نادي بلاكبول الذي ينشط في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (دوري البطولة الإنجليزية) إنه أصيب بصدمة شديدة لوفاة أحد مشجعيه، بعد مشاجرة في إحدى الحانات عقب مواجهة بيرنلي يوم السبت الماضي.
وتُوفي المشجع توني جونسون، الذي يبلغ من العمر 55 عاما، بعد إصابته بجروح خطيرة في الرأس خارج حانة في بلاكبول.
وقال بلاكبول في بيانه: "يشعر بلاكبول بصدمة شديدة وحزن بالغ لسماع نبأ وفاة المشجع توني جونسون، بشكل مأساوي".
وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 33 عاما من بيرنلي في موقع الحادث؛ للاشتباه في تورطه وتم الإفراج عنه بكفالة، بانتظار مزيد من التحقيقات حتى أول يونيو المقبل.
وقالت تريسي ماكموردو من الشرطة: "للأسف، توفي جونسون في المستشفى، تعازينا لأسرته المكلومة. قلوبنا معهم في هذا الوقت العصيب ونحن عازمون على كشف ملابسات الحادث".
وتعادل بلاكبول سلبيا مع بيرنلي يوم السبت، ويحتل بلاكبول المركزالـ22 بين 21 فريقا، حيث حصد 32 نقطة من 35 مباراة، في حين يتصدر بيرنلي جدول الترتيب برصيد 77 نقطة من 35 مباراة.
وسبق لبلاكبول أن شارك في الدوري الإنجليزي الممتاز آخر مرة في موسم 2010/2011، حيث احتل المركز التاسع عشر قبل الأخير وحصد 39 نقطة، حيث حقق الفوز 10 مرات وتعادل 9 مرات وخسر 19 مرة.