تفاصيل عرض الأهلي السعودي للتعاقد مع فرانك كيسي

ويريد برشلونة رحيل كيسي هذا الصيف حيث حاول النادي الكتالوني استخدامه في صفقة تبادلية تضمن انتقال الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلان إلى الكامب نو.

ويرتبط كيسي بعقد مع برشلونة حتى يونيو 2026.

وفي موسمه الأول مع برشلونة شارك كيسي في 43 مباراة مع النادي الكتالوني لعب خلالها 1801 دقيقة، وسجل 3 أهداف وصنع 3، وكان أبرز أهدافه على ريال مدريد في فوز برشلونة 2/1 على الكامب نو.