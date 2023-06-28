تفاصيل عرض الأهلي السعودي للتعاقد مع فرانك كيسي
كيسي يرتبط بعقد مع برشلونة حتى يونيو 2026.
كشف الصحفي الشهير جيرارد روميرو عن تلقي برشلونة عرضا من الأهلي السعودي للتعاقد مع لاعب الوسط فرانك كيسي.
وبحسب الصحفي فإن العرض يقضي بحصول كيسي على 20 مليون يورو، مقابل 10 ملايين يورو للاعب.
وانضم كيسي لبرشلونة صيف العام الماضي في صفقة انتقال حر.
ويريد برشلونة رحيل كيسي هذا الصيف حيث حاول النادي الكتالوني استخدامه في صفقة تبادلية تضمن انتقال الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلان إلى الكامب نو.
ويرتبط كيسي بعقد مع برشلونة حتى يونيو 2026.
وفي موسمه الأول مع برشلونة شارك كيسي في 43 مباراة مع النادي الكتالوني لعب خلالها 1801 دقيقة، وسجل 3 أهداف وصنع 3، وكان أبرز أهدافه على ريال مدريد في فوز برشلونة 2/1 على الكامب نو.