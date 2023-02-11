أغرب جائزة.. ألكسندر سورلوث مهاجم ريال سوسيداد يحصل على "سمكة" كجائزة لأفضل لاعب في الشهر

وساهم الدولي النرويجي البالغ من العمر 27 عامًا والمعار حاليًا في ريال سوسيداد من نادي لايبزيغ الألماني في قيادة فريق المدرب إيمانول الغوازيل إلى المركز الثالث في الدوري الإسباني.

وللاحتفال بالمستوى المثير للإعجاب لسورلوث مع ريال سوسيداد في الأسابيع الأخيرة نظم النادي رحلة إلى سوبر ماركت في حي أيتي في سان سيباستيان.

وقامت مجموعة كبيرة من المعجبين بالتحدث إلى لاعب كريستال بالاس السابق. ولكن قبل بدء اللقاء والترحيب تلقى سورلوث جائزة رجل المباراة من أحد أعضاء فريق العمل في السوبر ماركت.

وبدا سورلوث الذي حصل أيضًا على لقب لاعب الشهر في الدوري الإسباني لشهر يناير، أكثر من سعيد بالإمساك بالسمكة الضخمة.

وقال موقع "سبورت بيبل" إن هذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها لاعب من سوسيداد على مثل هذه الجائزة. وفي مرة سابقة في سبتمبر/أيلول 2019 ، تلقى زميله النرويجي مارتن أوديغارد حيوانًا مائيًا بعد بداية رائعة في المدينة.

وبعد انتقاله على سبيل الإعارة من ريال مدريد ، سجل أوديغارد هدفين في أول ٤ مباريات له في الدوري الإسباني وساهم في فوز سوسيداد على أتلتيكو مدريد 2-صفر لكن في هذه المرة تم تقديم سمكة أكبر لأوديغارد في سوبر ماركت في دونوستيا

ولقد رأينا بعض الجوائز الغريبة على مر السنين، لكن مهاجم نياسا بيج بولتس من مالاوي حسن كاجوكي من المحتمل أن يفوز بأكثر الأشياء غرابة بعد أن حصل على دجاجة حية بعد فوزه بجائزة رجل المباراة ضد كارونغا يونايتد.

بدا كاجوكي، الذي سجل هدفين في الفوز الساحق 5-صفر ، في حالة من الارتباك عندما سلمه المشجع الحيوان من صندوق من الورق المقوى كتب عليه "كاجوكي BB".

كما قام المشجع بطلاء خطوط حمراء على الدجاج للدلالة على الألوان التقليدية لفريق الدوري الممتاز.

وليس هذا هو المثال الوحيد لانتشار الجوائز الغريبة لأفضل لاعب في المباراة. وفي جنوب أفريقيا تلقى مهاجم ميموليدي صنداونز 5 جيجا بايت في صورة باقة إنترنت على هاتفه المحمول مقابل أدائه.