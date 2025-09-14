هناك شيء خطأ.. غضب عارم من أحمد حسن بعد تعادل الأهلي (فيديو)

وجّه أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق انتقادات قوية للاعبي الأهلي بعد التعادل المخيب 1-1 أمام إنبي، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وبات رصيد الأهلي ست نقاط فقط في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب، بعدما فقد تسع نقاط كاملة في أول خمس مباريات له بالمسابقة، وهو ما يعكس بداية كارثية للفريق على عكس كل التوقعات قبل انطلاق الدوري.

وفي مجريات المباراة، تقدم الأهلي أولًا في الدقيقة 34 بهدف سجله محمود حسن تريزيغيه، لكن إنبي عاد بقوة في الدقيقة 65 وأدرك التعادل من ركلة جزاء أحرزها أحمد العجوز.

أحمد حسن أبدى استياءه الكبير من أداء اللاعبين قائلاً عبر قنوات أون سبورت: "هناك شيء خطأ، لا أعلم ما هو بالضبط، لكن لا توجد روح أو قتال داخل الملعب. هناك أمور كثيرة تسير بشكل غير صحيح، ولا يوجد شكل أو هوية واضحة للأهلي".

وتابع: "حتى اللحظة الأخيرة كنا دائمًا نتوقع أن يسجل الأهلي هدفًا، لكن ذلك لم يحدث اليوم.. لاعبو الأهلي لا يستطيعون حتى رفع أقدامهم داخل الملعب".