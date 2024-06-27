الاتحاد السعودي يبدأ خطواته الأولى للتعاقد مع نجم أتالانتا
لا يزال مستقبل أديمولا لوكمان، نجم أتالانتا الإيطالي، يكتنفه الغموض، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أن النادي سيطالب بما لا يقل عن 60 مليون يورو أي نادٍ مهتم بضمه.
وربطت تقارير أخيرة لوكمان بالانضمام لنادي الاتحاد السعودي في الميركاتو الحالي، إذ يبحث الاتحاد عن عديد التدعيمات، بعد الخروج بموسم صفري.
من جانبها، قالت مديرة أعمال أديمولا لوكمان، في تصريحات لموقع "SHOOOT": "تلقينا عرضًا رسميًّا من إدارة الاتحاد، ولكنهم لم يقدموا عرضًا لنادي أتالانتا لرغبتهم في التوصل لاتفاق معنا أولًا".
وأوضحت: "لدينا عروض أخرى خلافًا لعرض الاتحاد، سنرى الأفضل للاعب وسننافش ذلك مع أتالانتا".
ويُعد لوكمان حاليًّا أحد أكثر اللاعبين طلبًا في أوروبا بعد تألقه مع أتالانتا في الموسم الماضي، وقد لمع اسم نجم الدولي النيجيري بقوة بعد التألق الأوروبي للفريق الإيطالي عندما فازوا ببطولة الدوري الأوروبي.
وسجل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا ثلاثية رائعة في النهائي، ليقود فريقه للفوز على باير ليفركوزن بقيادة المدرب تشابي ألونسو، حيث كانت تلك الهزيمة هي الأولى والوحيدة لفريق ليفركوزن طوال موسم 2023/24، بينما حقق فريق أتالانتا فوزًا رائعًا بنتيجة 3-0 على أبطال الدوري الألماني.
وأثار الموسم الرائع الذي قدمه لوكمان في الدوري الإيطالي اهتمام الأندية الكبرى، حيث تردد أن ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي من بين الأندية التي تسعى للتعاقد معه.
كما ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى بايرن ميونخ، حيث يهدف النادي إلى تجديد دماء فريقه للموسم المقبل، بعد أن انتزع ليفركوزن لقب البوندسليغا منهم.
وانتقل الدولي النيجيري إلى أتالانتا صيف 2022، قادمًا من لايبزيغ مقابل ما يقرب من 10 ملايين يورو، وتقدر قيمته التسويقية بنحو 30 مليون يورو.
وخاض اللاعب مع أتالانتا الموسم الماضي، 43 مباراة بمختلف المسابقات، وتمكن من تسجيل 15 هدفًا، إضافة لصناعته 8 أخرى.