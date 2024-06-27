الاتحاد السعودي يبدأ خطواته الأولى للتعاقد مع نجم أتالانتا

لا يزال مستقبل أديمولا لوكمان، نجم أتالانتا الإيطالي، يكتنفه الغموض، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أن النادي سيطالب بما لا يقل عن 60 مليون يورو أي نادٍ مهتم بضمه.

وربطت تقارير أخيرة لوكمان بالانضمام لنادي الاتحاد السعودي في الميركاتو الحالي، إذ يبحث الاتحاد عن عديد التدعيمات، بعد الخروج بموسم صفري.

من جانبها، قالت مديرة أعمال أديمولا لوكمان، في تصريحات لموقع "SHOOOT": "تلقينا عرضًا رسميًّا من إدارة الاتحاد، ولكنهم لم يقدموا عرضًا لنادي أتالانتا لرغبتهم في التوصل لاتفاق معنا أولًا".

وأوضحت: "لدينا عروض أخرى خلافًا لعرض الاتحاد، سنرى الأفضل للاعب وسننافش ذلك مع أتالانتا".

ويُعد لوكمان حاليًّا أحد أكثر اللاعبين طلبًا في أوروبا بعد تألقه مع أتالانتا في الموسم الماضي، وقد لمع اسم نجم الدولي النيجيري بقوة بعد التألق الأوروبي للفريق الإيطالي عندما فازوا ببطولة الدوري الأوروبي.