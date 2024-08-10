كشفت تقارير صحفية وجود رغبة لدى الأهلي السعودي في دعم هجومه خلال الفترة المقبلة، في ظل قرب بداية الموسم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم"، التي أكدت أن النادي الجداوي يسعى للحصول على خدمات اللاعب كينغسلي كومان من صفوف بايرن ميونخ الألماني.

وأوضحت الصحيفة أن النادي السعودي دخل في مفاوضات جادة مع بايرن ميونخ بالفعل؛ من أجل ضم اللاعب إلى صفوفه في الصيف الجاري.

يأتي كل ذلك في الوقت الذي أكد فيه الصحفي الرياضي فابريزيو رومانو أن بايرن يريد خروج اللاعب، ولا يمانع فكرة رحيله على سبيل الإعارة مع وضع بند شراء إجباري في عقده.

أسباب الأهلي

يمتلك الأهلي السعودي أسباباً وجيهة للغاية من أجل إتمام التعاقد مع اللاعب الفرنسي، الذي كان دومًا اسمًا مميزًا في سوق الانتقالات.

لعل أبرز تلك الأسباب هي رحيل مواطنه آلان سانت ماكسيمين في الصيف الجاري إلى فنربخشة التركي.

يأتي هذا أيضًا بالتزامن مع خوض الأهلي السعودي مباريات دوري النخبة الآسيوية في الموسم الجديد، ورغبة النادي في الذهاب إلى أبعد مكان ممكن في البطولة القارية، وفي ظل قرب بطولة السوبر التي يريد أن يصل إلى النهائي الخاص بها، واللعب ضد الهلال أو النصر.

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لا يخسر الدوري إلا نادرًا

هناك رقم خاص بكينغسلي كومان امتلكه النجم الفرنسي على مدار 12 عاما، لكن فريق باير ليفركوزن كان سببًا في القضاء عليه بشكل نهائي في نهاية الموسم الماضي.

امتلك كومان سلسلة فريدة من الفوز بالدوري المحلي منذ بداية مسيرته الاحترافية، وصلت إلى 12 موسمًا متتاليًا في أندية مختلفة.

وحصد الفرنسي أولى البطولات مع فريقه الأسبق باريس سان جيرمان في موسم 2012-13، ثم كرر الإنجاز مع الفريق الباريسي، وانتقل إلى يوفنتوس لمدة موسم واحد حصد فيه الدوري، وفي أغسطس 2015، وبعد أن بدأ الدوري الإيطالي مع "السيدة العجوز"، انتقل إلى بايرن ميونخ، وحصل على الدوريين الفرنسي والإيطالي في الموسم ذاته، ومنذ ذلك الوقت فاز بكل لقب دوري في صفوف بايرن ميونخ إلى أن نجح باير ليفركوزن في كسر تلك السلسلة في الصيف الماضي.

مزايا انضمامه إلى الأهلي

يتميز كومان بالكثير من الأمور على المستوى الفني يمكنها أن تكون أكثر فائدة للأهلي من رقمه القياسي الخاص بسلسلة الفوز بالدوريات المحلية.

فصاحب الـ 28 عاما يتميز بالسرعة والقوة في الإنهاء وتقديم التمريرات البينية والكرات المفتاحية والمراوغات، بالإضافة إلى القدرة على التسديد من بعيد والاحتفاظ بالكرة، وتلك خصائص يمكنها أن تفيد "الراقي"، لكن أبرزها السرعة، التي لا يملكها الفريق الجداوي بشكل كبير في خطه الأمامي.

إلى جانب كل ذلك، لن تكون لغته الفرنسية عائقًا أمام تألقه أو تأقلمه مع الفريق، في ظل وجود الجزائري رياض محرز والسنغالي إدوارد ميندي.