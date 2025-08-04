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رياضة

حبيبته الجديدة.. مَن نيكي نيكول صاحبة القبلة الشهيرة على وجه يامال؟

حبيبته الجديدة.. مَن نيكي نيكول صاحبة القبلة الشهيرة على وجه يامال؟
لامين يامال ونيكي نيكولالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
04 أغسطس 2025، 9:28 م

أثارت المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول جدلاً واسعًا في الأوساط الكروية العالمية وتحديدًا بين جماهير برشلونة الإسباني بعد ارتباط اسمها بالنجم الموهوب لامين يامال.

ودارت العديد من الأنباء حول العلاقات النسائية لنجم برشلونة الواعد بعد ظهوره في العطلة الصيفية مع عدة فتيات، وهو ما أثار مخاوف جماهير الفريق الكتالوني حول سلوك يامال وتأثره بهذه العلاقات سلباً داخل الملعب.

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 قصة نيكي نيكول.. وقبلة يامال

لمع اسم المغنية الأرجنتينية بعد أن ظهرت في صورة برفقة يامال في حفل عيد ميلاده الثامن عشر.

وزاد الجدل بعدما نشر يامال صورة له وتبدو آثار قبلة نسائية على وجنته، وهو ما أشعل التكهنات حول صاحبة القبلة الشهيرة على وجه نجم برشلونة.

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 وكشف الصحفي غافي هويوس المقرب من يامال عبر مقطع فيديو هوية صاحبة القبلة بعد سؤال نجم برشلونة وهي نيكي نيكول.

واشتعل الجدل حول علاقة يامال ونيكي نيكول لكون الأخيرة حبيبة جديدة للنجم الإسباني.

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من نيكي نيكول؟

نيكي نيكول هي مغنية وراقصة راب أرجنتينية ولدت يوم 25 أغسطس 2000 في مدينة روزاريو واسمها الحقيقي نيكولي دينيس كوتشو.

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 وتكمل المغنية الأرجنتينية بعد 20 يوماً تقريباً عامها الخامس والعشرين وبدأت شهرتها قبل 9 أعوام حين أصدرت أغنية WAPO TRAKETERO التي لاقت تفاعلاً كبيراً عبر موقع يوتيوب.

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وأصدرت نيكي الألبوم الأول عام 2019، وأصدرت أيضًا بعدها ألبومين آخرين في مشوارها الغنائي، كذلك حصلت على عدة جوائز موسيقية.

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