أتلتيكو مدريد يسقط في أول اختبار بالدوري الإسباني (فيديو)

تلقى أتلتيكو مدريد هزيمة مريرة على يد مضيفه إسبانيول بنتيجة 1-2 مساء الأحد في الجولة الأولى للدوري الإسباني.

سجل الأرجنتيني جوليان ألفاريز هدفاً لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

وعاد أصحاب الأرض بقوة قبل نهاية المباراة بعد أن سجل روبيو ميغيل هدف التعادل في الدقيقة 73.

وأحرز بيري ميلا هدف الفوز في الدقيقة 84 بعد كرة عرضية متقنة أرسلها المغربي عمر الهلالي الظهير الأيمن.

وافتتح فريق المدرب دييغو سيميوني رحلة الليغا بالخسارة خارج دياره في أول مهمة بالموسم الجديد.

وكان خيتافي قد فاز على حساب مضيفه سيلتا فيغو بثنائية دون رد في وقت سابق الأحد بينما فاز أتلتيك بلباو على ضيفه إشبيلية بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت تسجيل المغربي مروان سنادي لصالح بلباو.

وانطلقت منافسات الدوري الإسباني بفوز رايو فاييكانو على حساب مضيفه جيرونا بنتيجة 3-1 كما فاز فياريال على حساب ضيفه ريال أوفيدو بنتيجة 2-0.

وفاز برشلونة حامل اللقب على ريال مايوركا بثلاثة أهداف نظيفة بينما تعادل فالنسيا مع ريال سوسييداد بهدف لكل منهما.. وفاز ديبورتيفو ألافيس على حساب ليفانتي بنتيجة 2-1.

وتقام مواجهة بين إلتشي وريال بيتيس مساء الاثنين ثم تختتم الجولة الثلاثاء بلقاء ريال مدريد ضد أوساسونا.