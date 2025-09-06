تقديرات الجيش الإسرائيلي: حماس ستحاول نقل المزيد من الرهائن إلى مدينة غزة
ترتيب مجموعة إنجلترا بعد عبور أندورا في تصفيات كأس العالم
مباراة إنجلترا وأندورا في تصفيات كأس العالمالمصدر: رويترز
06 سبتمبر 2025، 6:12 م

حقق منتخب إنجلترا فوزاً سهلاً على حساب منافسه أندورا بنتيجة 2-0 مساء اليوم السبت في الجولة الرابعة للمجموعة الحادية عشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تقدم منتخب إنجلترا بهدف في الدقيقة 25 عن طريق النيران الصديقة بعدما هز كريستيان غارسيا لاعب أندورا بالخطأ مرمى فريقه.

ونجح ديكلان رايس نجم آرسنال في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 67 ليعزز تفوق منتخب إنجلترا في المباراة.

وحصد المنتخب الإنجليزي بقيادة مدربه توماس توخيل الفوز الرابع على التوالي في مشوار تصفيات كأس العالم.

وقدم منتخب الأسود الثلاثة عرضاً جيداً واستحوذ على معظم مجريات الأمور وصنع محاولات مكثفة من جانب إيبيرتشي إيزي ونوني مادويكي ولكن دون فاعلية.

 وكان منتخب صربيا قد فاز في وقت سابق على حساب لاتفيا بهدف دون رد في الجولة ذاتها بالمجموعة نفسها.

 وفيما يلي ترتيب مجموعة إنجلترا بعد نهاية الجولة الرابعة:

1. إنجلترا (12 نقطة)

2. صربيا (7 نقاط)

3. ألبانيا (5 نقاط)

4. لاتفيا (4 نقاط)

5. أندورا (دون نقاط)

