التجديد أو الرحيل.. نجم ليفربول يضع إدارة النادي في مأزق كبير

وضع الكولومبي لويس دياز، نجم ليفربول الإنجليزي، إدارة ناديه في مأزق كبير في ظل تلقيه العديد من العروض للرحيل عن "الريدز" في الميركاتو الصيفي الحالي.

وينتهي عقد لويس دياز مع ليفربول صيف 2027، حيث ارتبط اسم اللاعب مؤخرا بالانتقال للنصر السعودي أو بايرن ميونخ وكذلك برشلونة.

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ووفقًا لأحدث التقاير، فإن بايرن ميونخ يرغب في تقديم عرض للمرة الثالثة إلى ليفربول من أجل التعاقد مع دياز، خلال فترة الميركاتو الحالي مستغلًا التطورات التي حدثت في الريدز وبرشلونة.

كان برشلونة يعتبر النادي المنافس المباشر على صفقة التعاقد مع النجم الكولومبي، لكن بعدما وجه تركيزه على الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، واقترابه من ارتداء قميص البلوغرانا، بات انتقال لاعب ليفربول صعبًا للغاية.

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كما أن ليفربول أصبح قريبًا من حسم صفقة المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي، لاعب آينتراخت فرانكفورت، لتدعيم المراكز الهجومية للريدز خلال الموسم المقبل.

ووفقاً لما ذكره الصحفي الكولومبي بيبي سييرا، المختص بأخبار الانتقالات، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن دياز غاضب من إدارة ليفربول لأنها وعدته في مايو الماضي بتعديل عقده وزيادة راتبه، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

وأوضح أن دياز أبلغ المسؤولين أنه لا يمانع البقاء في الموسم الجديد شرط "تنفيذ وعدهم" وتجديد التعاقد أو تركه يرحل.

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وكشف بيبي سييرا في وقت سابق أن دياز ومحيطه مستاؤون من موقف ليفربول، ويشعرون بأنهم نقضوا وعدهم "مرة أخرى"، بعدم تجديد العقد وزيادة الراتب.

وانضم لويس دياز من بورتو في يناير 2022 مقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني بعقد مدته 6 سنوات.