محمد صلاح يعترف بصعوبة التعامل مع زميله الجديد في ليفربول

اعترف الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بوجود صعوبات في التأقلم مع أحد زملائه الجدد في الفريق.

ورغم البداية القوية لـ"الريدز" في رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي، حيث فاز الفريق في أول ثلاث جولات وتصدر المسابقة، لم يظهر صلاح بعد بالمستوى نفسه الذي أهله للفوز بلقب أفضل لاعب الموسم الماضي ضمن عدة جوائز.

وأشار صلاح إلى أن صعوبة التفاهم تكمن في أسلوب لعب زميله الجديد هوغو إيكيتيكي، قائلاً في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور: "حتى الآن لم أفهم كيفية التواصل مع إيكيتيكي، كما كان الحال مع داروين نونيز أو لويس دياز، أو مع ديوغو جوتا سابقاً. كنت أعرف دائماً من أين أبدأ مع ديوغو أو داروين، وأعرف أسلوب لعبهما جيداً، لكن مع إيكيتيكي ما زال الوضع جديداً".

وأضاف: "أحياناً أحتاج الكرة في الملعب، وأحياناً نحتاجها في المساحات، نحاول إيجاد ذلك من خلال جلسات التدريب أو مقاطع الفيديو التي يوضحها لنا المدرب. سأجد الحل قريباً؛ لأن ذلك سيساعدني أيضا على تطوير أسلوب لعبي".

ورحل عن ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية عدة لاعبين بارزين في خط الهجوم، حيث انتقل داروين نونيز إلى الهلال السعودي، وانضم لويس دياز إلى بايرن ميونخ، بينما توفي ديوغو جوتا إثر حادث سير مأساوي في يوليو الماضي.

وسجل صلاح هدفاً وصنع هدفاً آخر في أول ثلاث جولات من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مع تأكيده على أن الأهم هو أن الفريق يتصدر المسابقة في الوقت الحالي.