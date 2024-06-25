رد صادم من نجم إسكتلندا بشأن سؤال افتراضي عن رونالدو

وقال ماكويست في تصريحات صحفية إن رونالدو لو كان إنجليزيًا لن يشارك أساسيًا في تشكيلة المنتخب الإنجليزي حاليًا تحت قيادة مدربه غاريث ساوثغيت.

وأضاف:" قبل 5 مواسم مثلًا، رونالدو كان سيقود هجوم إنجلترا وسيتواجد أساسيًا وبجواره 10 لاعبين آخرين".

وتابع:" رونالدو وصل إلى 39 عامًا وهو أمر يلقي بظلاله على مستوى اللاعب وقدرته البدنية، لو كان إنجليزيًا لن يشارك أساسيًا".