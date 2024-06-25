رد صادم من نجم إسكتلندا بشأن سؤال افتراضي عن رونالدو
أجاب ألي ماكويست، نجم المنتخب الإسكتلندي الأسبق، برد صادم حول سؤال افتراضي عن كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال.
ويخوض رونالدو منافسات بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة حاليًا في ألمانيا مع المنتخب البرتغالي.
ويشارك قائد النصر السعودي للمرة السادسة في تاريخه ببطولة كأس أوروبا.
وقال ماكويست في تصريحات صحفية إن رونالدو لو كان إنجليزيًا لن يشارك أساسيًا في تشكيلة المنتخب الإنجليزي حاليًا تحت قيادة مدربه غاريث ساوثغيت.
وأضاف:" قبل 5 مواسم مثلًا، رونالدو كان سيقود هجوم إنجلترا وسيتواجد أساسيًا وبجواره 10 لاعبين آخرين".
وتابع:" رونالدو وصل إلى 39 عامًا وهو أمر يلقي بظلاله على مستوى اللاعب وقدرته البدنية، لو كان إنجليزيًا لن يشارك أساسيًا".
وضمن منتخب البرتغال تأهله إلى ثمن نهائي يورو 2024 في صدارة ترتيب المجموعة السادسة بغض النظر عن نتيجة لقاء جورجيا بالجولة الأخيرة.
ويستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة سلوفينيا، مساء الثلاثاء في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة باليورو.