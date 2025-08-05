بشائر نواف بن سعد.. الهلال يتحرك بقوة لحسم صفقة مدوية

يبدو أن بشائر الأمير نواف بن سعد، والذي ترشح منفردا لانتخابات رئاسة الهلال السعودي، المقبلة خلفا لفهد بن نافل، بدأت تهل على الفريق.

وينتظر أن يتولى نواف بن سعد مسؤولية كرسي رئاسة شركة نادي الهلال غير الربحية بالتزكية، حيث انسحب العديد من المرشحين أمامه في ظل تلقيه الدعم القوي من الأمير الوليد بن طلال، العضو الشرفي الذهبي للنادي.

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ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن إدارة الهلال بدأت مفاوضات جادة خلال الفترة الحالية، للحصول على خدمات البرازيلي إيدرسون، نجم أتالانتا الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضح التقرير أن التواصل مع إيدرسون يأتي برغبة من جانب الإيطالي سيميوني إنزاغي، المدير الفني للفريق، في دعم "الزعيم" خلال الانتقالات الحالية.

ويقترب نادي الهلال أيضا من حسم صفقة المهاجم، بضم داروين نونيز، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وإيدرسون سانتوس، البالغ من العمر 26 عاما، يلعب في صفوف أتالانتا منذ صيف 2022؛ عندما انضم إليه قادمًا من ساليرنيتانا.

صفقة إيدرسون كلفت خزينة أتالانتا وقتها، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ22.90 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2027.

ومنذ الانضمام إلى أتالانتا، لعب النجم البرازيلي 139 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات، وسجل 13 هدفًا، وصنع 4 أهداف.