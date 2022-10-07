ترتيب الدوري السعودي.. النصر يكتسح أبها ويقفز للمركز الثالث

واصل البرازيلي لويز جوستافو تألقه وسجل في فوز النصر 3-صفر على صاحب الأرض أبها، اليوم الجمعة، في الجولة السادسة للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

افتتح جوستافو أهداف المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في الدقيقة الخامسة، ليسجل هدفه الثاني في الدوري بعدما هز شباك الباطن.

وأضاف سلطان الغنام الهدف الثاني (للعالمي) في الدقيقة 49 من عمر المباراة.

ومع تراجع أبها للدفاع، وإغلاق كل المساحات في وجه عناصر النصر، وجد أيمن يحيى الحل في التسديدات بعيدة المدى، وأطلق قذيفة لم يتمكن عبد الله الشمري من التصدي لها في الدقيقة 90.