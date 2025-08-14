رسميًا.. عبد الله الماجد يحتفظ برئاسة النصر السعودي

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الخميس، فوز عبد الله الماجد بمقعد الرئاسة للموسم الجديد 2025 – 2026 بالتزكية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة إكس تغريدة أعلن خلالها فوز الماجد بتزكية أعضاء الجمعية العمومية برئاسة مؤسسة أعضاء نادي النصر غير الربحية.

وضمت القائمة الفائزة بانتخابات نادي النصر كلًا من خالد بن وليد المالك نائبًا للرئيس وخالد بن جوهر السرهيد ووليد بن علي العماري ومعن بن زياد الخميس وتركي بن صالح التميمي وزياد وهبي سليمان مرشحي العضوية.

الماجد.. وولاية ثانية

يخوض رجل الأعمال عبد الله الماجد ولاية ثانية في رئاسة المؤسسة غير الربحية لنادي النصر بعد أن تولى هذا المنصب في شهر أكتوبر الماضي عقب استقالة إبراهيم المهيذب.

ونجح الماجد مؤخرًا في تجديد عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق الأول لكرة القدم، وظهر في مراسم توقيع عقد اللاعب صاحب الـ 40 عامًا، كما تكفل بنفقات معسكر إعداد الفريق في النمسا.

وتعاقد النصر مع البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق لفريق الهلال بجانب انضمام إينيغو مارتينيز مدافع برشلونة الإسباني وجواو فيليكس نجم تشيلسي الإنجليزي لتدعيم صفوفه بخلاف نادر الشراري وعبد المالك الجابر.