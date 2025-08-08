بشكل رسمي.. تردد قنوات ثمانية على نايل سات وعرب سات

أعلنت شركة "ثمانية" التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، عن الترددات الرسمية لقنواتها الفضائية الناقلة لمباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وستتنقل مجموعة قنوات "ثمانية" بطولات دوري روشن ودوري يلو، بالإضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، عبر أقمار نايل سات وعرب سات، وذلك قبل انطلاق الموسم الرياضي 2025-2026.

يُذكر أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت سابقًا عن انطلاق منافسات الموسم الجديد يوم 28 أغسطس 2025.

وجاء إطلاق هذه القنوات بعد فوز شركة "ثمانية" بحقوق النقل الحصري لمنافسات الكرة السعودية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك حتى موسم 2030-2031، وذلك عقب منافسة قوية مع كبرى الشركات الإعلامية المحلية والعالمية المتخصصة في البث التلفزيوني والرقمي.

تفاصيل الترددات الجديدة لقنوات ثمانية

على قمر عرب سات:

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

على قمر نايل سات:

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

طرق المشاهدة

ستوفر "ثمانية" للمشاهدين خيارين لمتابعة المباريات، البث الفضائي المجاني عبر القنوات التلفزيونية الجديدة عبر القمرين نايل سات وعرب سات.

أما الطريقة الثانية فستكون من خلال البث المميز عبر الاشتراك في باقات مدفوعة تشمل ميزات إضافية، عن طريق البث الرقمي.