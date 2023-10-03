سيغيب عن الكلاسيكو.. إيقاف ناتشو 3 مباريات

اتخذت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، قرارا بمعاقبة ناتشو، نجم ريال مدريد، بالإيقاف لـ3 مباريات مقبلة مع الفريق، بعد دخوله العنيف على بورتو، لاعب جيرونا، الذي كلفه البطاقة الحمراء المباشرة في المواجهة السابقة بين الفريقين في الدوري الإسباني.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا"، اليوم الثلاثاء، فقد جاء في القرار، كالتالي: "إيقاف ناتشو 3 مباريات، لاستخدام اللعب الخطير الذي يسبب ضررا يلحق الأذى بقدرات الطرف الممنافس، مع غرامة مالية إضافية، وفقا للمادة 122".

وسيغيب بذلك ناتشو عن مباريات فريقه ضد كل من أوساسونا، وإشبيلية، والكلاسيكو ضد برشلونة.