سيغيب عن الكلاسيكو.. إيقاف ناتشو 3 مباريات
اتخذت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، قرارا بمعاقبة ناتشو، نجم ريال مدريد، بالإيقاف لـ3 مباريات مقبلة مع الفريق، بعد دخوله العنيف على بورتو، لاعب جيرونا، الذي كلفه البطاقة الحمراء المباشرة في المواجهة السابقة بين الفريقين في الدوري الإسباني.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا"، اليوم الثلاثاء، فقد جاء في القرار، كالتالي: "إيقاف ناتشو 3 مباريات، لاستخدام اللعب الخطير الذي يسبب ضررا يلحق الأذى بقدرات الطرف الممنافس، مع غرامة مالية إضافية، وفقا للمادة 122".
وسيغيب بذلك ناتشو عن مباريات فريقه ضد كل من أوساسونا، وإشبيلية، والكلاسيكو ضد برشلونة.
فيما ذكرت تقارير أخرى، أن ريال مدريد سيستأنف ضد قرار إيقاف اللاعب لتخفيف العقوبة.
وفي اللحظات الأخيرة من المباراة التي فاز بها ريال مدريد (3-0)، يوم السبت، على جيرونا بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني، ارتكب ناتشو فيرنانديز مدافع الميرنغي خطأ عنيفا ضد بورتو لاعب جيرونا، ثم حصل على البطاقة الحمراء.
ولم يتمكن لاعب جيرونا من استكمال اللقاء، ونقل إلى المستشفى على الفور.
وكتب ناتشو بعد ذلك عبر حسابه على إنستغرام، قائلا: "أريد أن أقدم اعتذاري لكريستيان بورتو على التصرف غير المقصود في المباراة، طوال مسيرتي لم أقصد إيذاء أي شخص، آمل أن تتعافى بشكل جيد وبسرعة".
ويحتل ريال مدريد صدارة الترتيب في الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، متفوقا بنقطة واحدة على برشلونة صاحب الوصافة.