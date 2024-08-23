تلقى نادي الهلال ضربة قوية قبيل افتتاح مبارياته بالموسم الجديد للدوري السعودي 2024-2025.

ويلعب الهلال غدًا السبت أمام الأخدود على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

ووجهت صحيفة "الرياضية" السعودية، صدمة إلى جماهير الهلال، بعدما كشفت عن غياب مالكوم، أمام الأخدود في افتتاح الدوري.

وسجل مالكوم هدفا في مرمى النصر، خلال المباراة التي أقيمت، مساء السبت، في نهائي كأس السوبر السعودي، وانتهت بفوز الهلال 4-1.

وقالت الصحيفة إن جيسوس مدرب الهلال قرر إعادة البرازيلي مالكوم عن قائمة الفريق المغادرة إلى نجران تأهبا لمواجهة الأخدود غدًا، بسبب عدم جاهزيته.

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يذكر أن الهلال يدخل هذه المباراة منتشيًا، بعدما نجح في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي على حساب النصر.

ويتطلع الهلال للحفاظ على إنجازه عندما حقق لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم من دون التعرض لأي هزيمة مع بداية الموسم الجديد.