مانشستر يونايتد يحبط الهلال السعودي

وانضم الأرجنتيني الواعد غارناتشو صاحب الـ 19 عامًا إلى نادي مانشستر يونايتد قبل 4 أعوام تقريبًا بعدما بدأ مسيرته في أكاديمية نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وشارك غارناتشو في تدريبات الفريق الأول قبل انطلاق موسم 2022 – 2023 بعدما لفت الأنظار في صفوف فريق الشباب بمركز الجناح الهجومي.

وخاض اللاعب الواعد 50 مباراة في الموسم الماضي مع مانشستر يونايتد ، وسجل 10 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ويتواجد النجم الأرجنتيني حاليًا برفقة منتخب بلاده في الولايات المتحدة الأمريكية لخوض منافسات كوبا أمريكا.