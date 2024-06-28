مانشستر يونايتد يحبط الهلال السعودي
أحبط مانشستر يونايتد تحركات مسؤولي نادي الهلال السعودي لحسم التعاقد مع أحد لاعبي النادي الإنجليزي في الموسم المقبل.
وحاولت إدارة الهلال الاستفادة من قرار زيادة عدد الأجانب في كل فريق في الدوري السعودي إلى 10 لاعبين على أن يكون بينهم ثنائي من مواليد 2003 بحد أقصى.
وتحرك نادي الهلال فعلًا لحسم التعاقد مع الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو لاعب مانشستر يونايتد لقيده في قائمته خلال الموسم المقبل.
ولكن أندرو وارد، المسؤول الإعلامي لنادي مانشستر يونايتد، أغلق الباب أمام تحركات مسؤولي الهلال بشأن رحيل غارناتشو.
وقال وارد في تصريحات لصحيفة "اليوم" السعودية إن غارناتشو ليس للبيع موضحًا أن اللاعب مستمر في الموسم المقبل مع عملاق "أولد ترافورد" ولا نية لرحيله.
وانضم الأرجنتيني الواعد غارناتشو صاحب الـ 19 عامًا إلى نادي مانشستر يونايتد قبل 4 أعوام تقريبًا بعدما بدأ مسيرته في أكاديمية نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.
وشارك غارناتشو في تدريبات الفريق الأول قبل انطلاق موسم 2022 – 2023 بعدما لفت الأنظار في صفوف فريق الشباب بمركز الجناح الهجومي.
وخاض اللاعب الواعد 50 مباراة في الموسم الماضي مع مانشستر يونايتد ، وسجل 10 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.
ويتواجد النجم الأرجنتيني حاليًا برفقة منتخب بلاده في الولايات المتحدة الأمريكية لخوض منافسات كوبا أمريكا.