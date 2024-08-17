حرص لاعبو الزمالك على دعم زميلهم أحمد فتوح الظهير الأيسر، والذي يواجه مستقبلًا غامضًا على خلفية إحالته لمحاكمة جنائية بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات.

وقررت النيابة العامة إحالة فتوح للمحاكمة بعد ثبوت تعاطيه مخدر الحشيش بجانب القتل الخطأ لفرد تابع للشرطة المصرية في حادث سير وقع فجر الأحد الماضي بطريق الساحل الشمالي.

ويواجه أحمد فتوح شبح السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وربما تصل إلى 3 سنوات بحسب مصادر قانونية مطلعة.

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ورفع لاعبو الزمالك رقم 3 ورقم 1 خلال احتفالاتهم في لقاء بلدية المحلة مساء السبت إشارة إلى قميص اللاعب أحمد فتوح "13" مع الفريق الأبيض لدعمه في أزمته.

وتعادل الزمالك مع بلدية المحلة بنتيجة 2-2 في الجولة الأخيرة للدوري المصري بملعب السلام بالقاهرة.

وسجل للزمالك قائده محمود عبد الرازق "شيكابالا" بجانب ناصر منسي، وكرر الثنائي الاحتفال نفسه لدعم زميلهم فتوح.

من جانبه، أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق تطورًا جديدًا.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك:" الحمد لله يا رب تكمل على خير أسرة الراحل اشترطت للتصالح والتسامح أن يعتذر علانية أحمد سالم؛ لأنه أساء إلى المرحوم، واتهمه بالرعونة كذبًا".

وأضاف "بناء على طلب الأسرة المحترمة يتوجه وفد من لاعبي الزمالك وبعض الإداريين إلى حي فيلمنج بالإسكندرية لتقديم واجب العزاء المتأخر، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا. وفي المساء إن شاء الله تُعْقَد جلسة الصلح بحضور أسرة أحمد فتوح وأسرة المرحوم".

وأتم قائلًا "أؤكد كل ما نشر أن أسرة المرحوم تقاضت مبلغ 15 مليون جنيه فدية هو خبر كاذب ولا أساس له من الصحة فكفي إطلاق شائعات تسئ لعائلة المتوفى، وتسئ أيضا للموقف القانوني لفتوح".