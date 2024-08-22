دخل لاعب جديد في نادي ريال مدريد دائرة اهتمامات أندية الدوري السعودي للفوز بخدماته في الموسم المقبل.

وتلقى نجوم ريال مدريد العديد من العروض السعودية خلال فترة الانتقالات الجارية على رأسهم البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي حصل على مفاوضات للرحيل إلى الأهلي السعودي مقابل مليار يورو.

وارتبط أيضًا اسم اللاعب البرازيلي إيدير ميليتاو بعروض سعودية كما رحل قائد الفريق ناتشو فرنانديز إلى القادسية السعودي عقب نهاية عقده.

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وكشف الصحفي الإسباني فيليكس دياز عن حصول لاعب ريال مدريد الصاعد مارفيل عرضًا للرحيل إلى أحد أندية الدوري السعودي.

وأشار إلى أن اللاعب يتجه للموافقة على الرحيل إلى الدوري السعودي للحصول على فرصة المشاركة بشكل أكبر خاصة في ظل صعوبة خوضه المباريات مع الفريق المدريدي.

وأوضح أن اللاعب يتمتع بقوة بدنية كبيرة وتم تصعيده للفريق الأول في عدة مناسبات لخوض التدريبات تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويعد مارفيل صاحب الـ 21 عامًا أحد لاعبي الفرق السنية بنادي ريال مدريد، ويرتبط بعقد رسمي يمتد حتى صيف 2025.

ويملك مارفيل الجنسية النيجيرية بجانب الإسبانية بخلاف أنه ولد في مدينة كازابلانكا المغربية.

ولعب مارفيل من قبل في صفوف منتخب الشباب الإسباني قبل 3 أعوام.