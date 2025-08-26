الهلال السعودي يقدم عرضا للتعاقد مع نجم فيورنتينا

تسعى إدارة نادي الهلال السعودي بشكل قوي في الأيام المتبقية من الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوفها بصفقة دفاعية أجنبية.

وتعاقد الهلال في الميركاتو الحالي مع الظهير الأيسر الفرنسي، ثيو هيرنانديز، من صفوف ميلان الإيطالي، وداروين نونيز قادما من ليفربول.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي جيانلوكا دي مارزيو، المختص بأخبار سوق الانتقالات، فإن الهلال قدم عرضا رسميا للتعاقد مع بيترو كوموزو، مدافع فيورنتينا الإيطالي.

وأوضح أن العرض وصل إلى 35 مليون يورو، لكن في الوقت الراهن لا يوجد اتفاق بين الطرفين.

وبحسب تقارير سابقة، فإن سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، هو من رشح مدافع فيورنتينا، بيترو كوموزو، لضمه من أجل تدعيم صفوف "الزعيم" في الميركاتو الجاري.

وأشارت التقارير إلى أن المدرب الإيطالي يأمل في التعاقد مع مدافع أجنبي تحت السن لتدعيم صفوف الفريق بعد التعاقد مع الثنائي ثيو هيرنانديز ونونيز.

وشارك كوموزو، مدافع فيورنتينا البالغ من العمر 20 عامًا، مع الفيولا في 44 مباراة في الموسم الماضي بجميع المسابقات، وقد تمكن خلالها من تسجيل هدف.