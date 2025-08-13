الأهلي سيكون أضعف.. أسطورة الزمالك يطلق تصريحات نارية

أدلى خالد الغندور، أسطورة نادي الزمالك السابق، بتصريحات نارية بشأن توقعاته لمستوى الأهلي المصري هذا الموسم، خاصة مع بدء بطولة الدوري المحلي.

وظهر الأهلي بمستوى صادم لجماهيره في مواجهة مودرن سبورت، يوم السبت الماضي، وتعادل الفريق "2-2"، رغم التوقعات العالية التي صاحبت الفريق، خاصة في ظل التدعيمات القوية التي أبرمها النادي، بالتعاقد مع لاعبين مثل أحمد سيد "زيزو"، ومحمود حسن "تريزيغيه".

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي هذا الموسم سيكون أضعف، القصة ليست في القائمة، ولكن في كثرة النجوم، ولنا في فريق باريس سان جيرمان عبرة؛ كان يضم كيليان مبابي ولم يحصل على بطولة دوري الأبطال، وعندما رحل حصل الفريق على بطولة دوري أبطال أوروبا، هي ليست بالأسماء".

وأضاف: "كل فرق الدوري هذا الموسم قريبة من بعض في المستوى، الأهلي لو كان أقوى قائمة، هل كان سيتعادل مع مودرن؟ لكن كما ذكرت، كل الفرق متشابهة".

وأتم: "طالما يوجد نظام في الزمالك، واللاعبون يحصلون على مستحقاتهم، فالأمور ستكون جيدة، تجربة جون إدوارد رائعة".

وكان الزمالك فاز على سيراميكا كليوباترا، بهدفين دون رد، في الجولة الأولي من عمر منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.