الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة المحرق ضد الرفاع في كأس ملك البحرين
يسدل الستار اليوم الجمعة، على منافسات ربع نهائي كأس ملك البحرين بمواجهتين الأولى تجمع بين الأهلي والنجمة، كما يلعب المحرق ضد الرفاع في قمة مثيرة.
وتأهل فريق المنامة على حساب سترة بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، كما تغلب الحالة على الحد بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح أيضا بعدما انتهى اللقاءان بالتعادل بنتيجة 1-1.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة المحرق ضد الرفاع في كأس الملك، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (مدينة خليفة الرياضية) الساعة 20:00 اليوم الجمعة بتوقيت البحرين.
وتنقل المباراة عبر قناة البحرين الرياضية.
مشوار الفريقين
تأهل المحرق إلى ربع النهائي بعد فوزه على حساب البستين بنتيجة 2-0 في دور الستة عشر، وصعد الرفاع بعد فوزه على حساب الاتفاق بنتيجة 3-0.
وفاز المحرق في آخر لقاء ضد الرفاع بنتيجة 3-0 على ملعب الأخير يوم 14 ديسمبر الماضي.
وتقابل الفريقان في ربع نهائي نسخة كأس الملك في الموسم الماضي، وفاز الرفاع بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح أمام المحرق بعد التعادل دون أهداف.
ويعتلي المحرق صدارة ترتيب الأكثر تتويجا في بطولة كأس الملك برصيد 33 مرة، بينما حقق الرفاع اللقب 7 مرات.
وتقام المباراة بتحكيم أجنبي لأول مرة بناء على طلب الناديين بحسب بيان رسمي صادر عن الاتحاد البحريني.
أسلحة المحرق
يتطلع المحرق لتحقيق الفوز على الرفاع واستكمال مشواره نحو دور الأربعة ببطولة كأس الملك.
وتعاقد المحرق مع اللاعب الكولومبي فيكتور أربوليدا لتدعيم خط الهجوم في فترة الانتقالات الشتوية.
ولم يفز المحرق في آخر 3 مباريات ببطولة الدوري بعدما تعادل مع الخالدية بنتيجة 1-1، كما تعادل مع الأهلي بالنتيجة نفسها، وتعادل مع سترة دون أهداف، وخسر أمام البحرين في كأس الاتحاد بنتيجة 2-3.
ورفض عيسى السعدون، المدير الفني لفريق المحرق، الانتقادات ضد لاعبيه رغم تراجع النتائج، مؤكدا في تصريحات تلفزيونية أن بعض المحللين يوجهون انتقادات غير منطقية.
وأشار إلى أنه لا يطالب لاعبيه بالعودة للدفاع، كما أنه راضٍ عن أداء لاعبيه والفريق مازال في صدارة ترتيب الدوري.
ويعتمد المحرق على تشكيلة تضم حارس المرمى السيد جعفر، وأمامه الرباعي وليد الحيام وحسين جمال (سنكوس) وراشد الحوطي ومبارك محمد.
ويقود خط الوسط أمين محمد وعبدالله عمر وصانع الألعاب عبدالوهاب المالود وعلى الأطراف أحمد الشروقي وموسيس أتيدي، بينما يقود الهجوم فيكتور أربوليدا.
أوراق الرفاع
يتطلع الرفاع لحسم التأهل على حساب المحرق وتكرار سيناريو الموسم الماضي، حين تأهل بركلات الترجيح أمام الترجيح.
وتعاقد الرفاع مع اللاعب الإسباني ماورو فرنانديز والمدافع الروسي أرتيم سيرديوك، بينما استغنى عن خدمات لاعبه محمد مرهون إلى صفوف نادي الكويت.
ويقود الرفاع المدرب سيد جلال، ويعتمد على التشكيلة التي تضم حارس المرمى عبدالكريم الفردان، وأمامه الرباعي حمد الشمسان وسيد باقر وأرتيم وأمين الشناينة في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط جاسم الشيخ وعلي حرم وكميل الأسود، مع ثلاثي الهجوم محمد الرميحي وماورو وسيد هاشم.
وقال محمد عبدالعظيم (عظيمة) مدرب الأهلي البحريني الأسبق لشبكة "إرم نيوز" إن المواجهة ستكون حافلة بالندية بين الفريقين، خاصة أن مواجهات الكأس ليست لها حسابات.
وأوضح أن الرفاع لديه بعض عناصر الخبرة خاصة جاسم الشيخ وكميل الأسود، كما أن المحرق لديه العديد من اللاعبين المميزين وتصدر الدوري رغم تراجع النتائج.
وأشار إلى أن تدعيمات الشتاء سيكون لها دور، خاصة أن الرفاع ضم لاعبين موهوبين مثل الشناينة وماورو، كما أن المحرق فريق لديه قدرات هجومية وانضمام الكولومبي فيكتور سيزيد من هذه الأسلحة.