الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة المحرق ضد الرفاع في كأس ملك البحرين

يسدل الستار اليوم الجمعة، على منافسات ربع نهائي كأس ملك البحرين بمواجهتين الأولى تجمع بين الأهلي والنجمة، كما يلعب المحرق ضد الرفاع في قمة مثيرة.

وتأهل فريق المنامة على حساب سترة بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، كما تغلب الحالة على الحد بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح أيضا بعدما انتهى اللقاءان بالتعادل بنتيجة 1-1.

وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة المحرق ضد الرفاع في كأس الملك، فإلى السطور القادمة: