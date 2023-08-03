إيقاف كهربا مهاجم الأهلي 6 مباريات

وقرَّرت لجنة الانضباط إيقاف كهربا 12 مباراة، غير أن النادي الأهلي قد قدَّم تظلّمًا ضد العقوبة ليتم تخفيضها اليوم الخميس.

وسيلعب النادي الأهلي مباراة ربع نهائي كأس مصر أمام المصري البورسعيدي مساء اليوم.

وقد يتم إيقاف كهربا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، إذ تعقد لجنة الانضباط اجتماعًا لمناقشة شكوى الزمالك ضد اللاعب بسبب عدم دفعه الغرامة المقررة عليه.

كانت المحكمة الرياضية الدولية قرَّرت تغريم كهربا مليوني دولار مع فوائد خمسة في المئة لصالح نادي الزمالك بسبب فسخه عقده من طرف واحد عام 2019.

وحتى الآن، لم يعلن كهربا دفع الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك الذي رفع شكوى جديدة ضد اللاعب.