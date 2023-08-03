إيقاف كهربا مهاجم الأهلي 6 مباريات
قررت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا 6 مباريات بدلًا من 12 مباراة بناءً على شكوى الزمالك ضد اللاعب.
كان نادي الزمالك حرَّك شكوى ضد كهربا بعد هتاف مسيء خلال مباراة الفريقين بالدور الأول من الدوري المصري الموسم الماضي.
وقرَّرت لجنة الانضباط إيقاف كهربا 12 مباراة، غير أن النادي الأهلي قد قدَّم تظلّمًا ضد العقوبة ليتم تخفيضها اليوم الخميس.
وسيلعب النادي الأهلي مباراة ربع نهائي كأس مصر أمام المصري البورسعيدي مساء اليوم.
وقد يتم إيقاف كهربا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، إذ تعقد لجنة الانضباط اجتماعًا لمناقشة شكوى الزمالك ضد اللاعب بسبب عدم دفعه الغرامة المقررة عليه.
كانت المحكمة الرياضية الدولية قرَّرت تغريم كهربا مليوني دولار مع فوائد خمسة في المئة لصالح نادي الزمالك بسبب فسخه عقده من طرف واحد عام 2019.
وحتى الآن، لم يعلن كهربا دفع الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك الذي رفع شكوى جديدة ضد اللاعب.
وفي حال عدم دفع الغرامة سيتم إيقاف اللاعب مجددًا.
ويعد كهربا أحد أبرز عناصر الخط الأمامي للنادي الأهلي، إذ قدَّم موسمًا جيدًا منذ عودته من الإيقاف وقاد فريقه للتتويج بعدة ألقاب محلية وأفريقية.
وقال أشرف عبدالعزيز محامي كهربا، في تصريحات تلفزيونية أمس، إن هناك أخبارًا جيدة حول اللاعب.