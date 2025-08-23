ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال الساحق وسقوط مانشستر سيتي (فيديو)

حقق آرسنال فوزاً ساحقاً على حساب ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 5-0، اليوم السبت، في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

شهدت المباراة حضور الوافد الجديد إيبيرشي إيزي المنضم قادماً من كريستال بالاس في المدرجات.

أخبار ذات علاقة آرسنال يفاجئ جماهيره بصفقة مدوية أمام ليدز

وتقدم آرسنال بهدف سجله يوريان تيمبر في الدقيقة 34 ثم أحرز بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 45+1 قبل أن يغادر مصاباً في الدقيقة 53.

ونجح الغانرز في تسجيل الهدف الثالث عن طريق الوافد الجديد فيكتور غيوكريس في الدقيقة 48 قبل أن يحرز تيمبر الهدف الرابع في الدقيقة 56.

وأحرز غيوكريس الهدف الثاني له والخامس لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 90+5 ليقتنص فريق المدرب ميكيل أرتيتا فوزه الثاني على التوالي.

أخبار ذات علاقة توتنهام يهزم مانشستر سيتي بثنائية في الدوري الإنجليزي (فيديو)

وكان مانشستر سيتي قد تلقى الهزيمة على يد ضيفه توتنهام بنتيجة 2-0 كما فاز بورنموث على وولفر هامبتون بنتيجة 1-0 وتغلب برينتفورد على أستون فيلا بالنتيجة نفسها كما فاز بيرنلي على سندرلاند بنتيجة 2-0.

أخبار ذات علاقة نتيجة وأهداف وملخص مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم السبت:

1. آرسنال (6 نقاط)

2. توتنهام (6 نقاط)

3. تشيلسي (4 نقاط)

4. مانشستر سيتي (3 نقاط)

5. ليفربول (3 نقاط)

6. نوتنغهام فورست (3 نقاط)

7. سندرلاند (3 نقاط)

8. بورنموث (3 نقاط)

9. برينتفورد (3 نقاط)

10. بيرنلي (3 نقاط)

11. ليدز يونايتد (3 نقاط)

12. برايتون (نقطة واحدة)

13. فولهام (نقطة واحدة)

14. كريستال بالاس (نقطة واحدة)

15. نيوكاسل يونايتد (نقطة واحدة)

16. أستون فيلا (نقطة واحدة)

17. إيفرتون (دون نقاط)

18. مانشستر يونايتد (دون نقاط)

19. وولفر هامبتون (دون نقاط)

20. وست هام يونايتد (دون نقاط)