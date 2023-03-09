إقالة كورين دياكر مدربة منتخب فرنسا للسيدات

وأصبحت دياكر أمام مرمى النيران منذ أعلنت رينار عن عدم خوض منافسات كأس العالم في أستراليا ونيوزيلندا، هذا العام، للحفاظ على سلامتها الذهنية.

وسارت اللاعبتان الدوليتان ماري-أنطوانيت كاتوتو، وكاديدياتو دياني، على نهجها بالتنحي عن تمثيل فرنسا بعد وقت قصير من إعلان رينار.

وخاضت رينار، التي تعتبر، على نطاق واسع، من أفضل المدافعات في كرة القدم للسيدات، مباريات دولية أمام النرويج، والدنمارك، وأوروغواي، الشهر الماضي.

وعينت دياكر (48 عامًا) مدربة لفرنسا، في 2017، وكانت أول فرنسية تدرب فريقًا للرجال في 2014 حين قادت كليرمو بدوري الدرجة الثانية.