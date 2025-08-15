من "الصفقة الأخيرة" في ميركاتو النصر السعودي؟

أشعل الإعلامي الرياضي متعب بن عبد الله الهزاع حماس جماهير نادي النصر السعودي بتصريحات أكد فيها أن سوق انتقالات "العالمي" لم يُغلق بعد، وأن الإدارة لا تزال تعمل على استقطاب لاعب وسط أجنبي جديد لتدعيم صفوف الفريق قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

التصريحات فتحت الباب على مصراعيه للتكهنات حول هوية اللاعب القادم، الذي من المرجح أن يشغل مركز الوسط المدافع، وهو المركز الذي أجمع النقاد على حاجة الفريق لتدعيمه بقوة للمنافسة على كافة الألقاب في الموسم الجديد.

ومع وجود العديد من الأسماء الكبيرة المتاحة أو المرتبطة بأندية سعودية، بدأت بورصة الترشيحات في العمل لتحديد من سيكون "الصفقة الأخيرة" التي ستكمل عقد أجانب النصر.

خيارات الخبرة والأسماء الرنانة

على رأس قائمة المرشحين يظهر اسم النجم البرازيلي كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد، الذي ارتبط اسمه مراراً بالنصر خلال الأشهر الماضية.

ورغم تقدمه في العمر، إلا أن خبرته العريضة في ملاعب أوروبا، وقدرته على استعادة الكرة وبناء اللعب من الخلف تجعله خياراً مثالياً يبحث عنه الفريق.

كما يبرز اسم التركي هاكان تشالهان أوغلو، نجم إنتر ميلان الإيطالي، كخيار محتمل آخر، خاصة مع تقارير إعلامية تشير إلى أن ضمه قد يكون بتوصية مباشرة من قائد الفريق، كريستيانو رونالدو.

بالإضافة إلى ذلك، يظل اسم برونو غيماريش، لاعب نيوكاسل يونايتد، حلماً يراود الجماهير، لكن تكلفته المادية المرتفعة وصعوبة إقناع ناديه بالتخلي عنه قد تجعل الصفقة معقدة للغاية.

فرص متاحة في سوق الانتقالات

بعيداً عن الأسماء الكبيرة، توجد خيارات أخرى قد تكون أكثر واقعية لإدارة النصر. من بين هؤلاء، لاعب توتنهام، الأوروغوياني رودريغو بنتانكور، الذي يدخل السنة الأخيرة من عقده، مما قد يسهل عملية التفاوض لضمه بسعر معقول.

وفي الدوري الإيطالي، تبرز أسماء ثنائي ميلان، الجزائري إسماعيل بن ناصر والفرنسي ياسين عدلي، بن ناصر ارتبط اسمه بالانتقال إلى الغريم الهلال، لكن النصر قد يدخل على خط المفاوضات لخطف الصفقة، بينما يبحث عدلي عن فرصة للمشاركة بانتظام، وهو ما قد يجده في الرياض.

مواهب شابة للمستقبل

قد تتجه بوصلة النصر أيضاً نحو الاستثمار في لاعبين شباب يمكنهم خدمة الفريق لسنوات قادمة. من بين هذه الأسماء، يظهر آدم وارتون، موهبة كريستال بالاس، الذي لفت الأنظار بشدة في الدوري الإنجليزي، لكن سعره المرتفع والمنافسة الشرسة عليه من كبار أندية أوروبا قد تعرقل أي تحرك نصراوي.

كما طُرح اسم مارك كاسادو، لاعب برشلونة الشاب، الذي قد يكون النادي الكتالوني منفتحاً على بيعه لحل أزماته المالية، وضمن هذه الفئة، يبرز اسم جاك هينشلوود، لاعب برايتون، كأحد المواهب الواعدة في خط الوسط الدفاعي بإنجلترا.

في النهاية، يبقى باب الاحتمالات مفتوحاً على مصراعيه، لكن المؤكد أن الأيام القليلة المتبقية من سوق الانتقالات ستكون حاسمة في تحديد هوية اللاعب الذي سيُكمل كتيبة "العالمي"، والذي تعلق عليه الجماهير آمالاً عريضة ليكون قطعة الأحجية المفقودة نحو منصات التتويج.