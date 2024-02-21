تأزم الموقف بين أنشيلوتي ومودريتش
تأزم الموقف مجددًا بين لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، ومدربه كارلو أنشيلوتي، بعد حديث المدرب الإيطالي عن مستقبل اللاعب الكرواتي.
وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد نهاية الموسم الجاري، ومن المتوقع ألا يتم تجديد تعاقده.
وحسب ذا أتلتيك، فإن أنشيلوتي عرض على مودريتش الانضمام إلى طاقمه التدريبي حال قرر اعتزال كرة القدم نهاية الموسم الجاري.
ونشرت شبكة (Relevo) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن المواقف بين لوكا مودريتش والجهاز الفني أبعد من أي وقت مضى، بعد تصريحات أنشيلوتي.
وأوضحت: "لوكا غاضب ويشعر أن كارلو أنشيلوتي لم يكن صادقًا معه".
وأضافت: "كما لم يكن من الممكن أن يقبل مودريتش الانتقال إلى طاقم أنشيلوتي، لأن استياءه من المدرب بشكل خاص والنادي بشكل عام واضح، رغم أنه يصرح علانية بغضبه".
وتابعت: "لم يفكر لوكا أبدًا في الاعتزال هذا الموسم، ولم يعبر أبدًا عن رغبته في أن يصبح مدربًا أيضًا".
واختتمت: "من المؤكد أن كارلو أراد إصلاح العلاقة مع مودريتش، ولكن الآن أصبح من الصعب استعادة ذلك".
ولا يمر مودريتش بأفضل لحظاته مع ريال مدريد، فقد بات العنصر الأخير في خط الوسط بين خيارات أنشيلوتي.
ولم يحصل مودريتش على دقائق لعب كافية هذا الموسم.
ويملك لوكا مودريتش عروضًا من أندية سعودية، بخلاف اهتمام كبير من جانب نادي إنتر ميامي الأمريكي الذي يضم بين صفوفه ميسي ولويس سواريز وبوسكيتس وألبا.