تأزم الموقف بين أنشيلوتي ومودريتش

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد نهاية الموسم الجاري، ومن المتوقع ألا يتم تجديد تعاقده.

وحسب ذا أتلتيك، فإن أنشيلوتي عرض على مودريتش الانضمام إلى طاقمه التدريبي حال قرر اعتزال كرة القدم نهاية الموسم الجاري.

ونشرت شبكة (Relevo) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن المواقف بين لوكا مودريتش والجهاز الفني أبعد من أي وقت مضى، بعد تصريحات أنشيلوتي.

وأوضحت: "لوكا غاضب ويشعر أن كارلو أنشيلوتي لم يكن صادقًا معه".

وأضافت: "كما لم يكن من الممكن أن يقبل مودريتش الانتقال إلى طاقم أنشيلوتي، لأن استياءه من المدرب بشكل خاص والنادي بشكل عام واضح، رغم أنه يصرح علانية بغضبه".

وتابعت: "لم يفكر لوكا أبدًا في الاعتزال هذا الموسم، ولم يعبر أبدًا عن رغبته في أن يصبح مدربًا أيضًا".

واختتمت: "من المؤكد أن كارلو أراد إصلاح العلاقة مع مودريتش، ولكن الآن أصبح من الصعب استعادة ذلك".