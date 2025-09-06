بسبب الفانتازي.. أسطورة ليفربول ينفذ عقوبة أصدقائه في مباراة رسمية (فيديو)

في مشهد غير مألوف على الإطلاق، شهدت ملاعب إنجلترا واحدة من الطرائف الكروية التي خطفت الأنظار وأثارت إعجاب الجماهير.

الحدث جاء خلال مباراة في دوري الدرجة الثامنة لكرة القدم، جمعت بين فريقي فارنهام تاون وشولينغ، حين ظهر النجم الإنجليزي المعتزل بيتر كراوتش أسطورة ليفربول في دور لا يتناسب أبدًا مع مسيرته المليئة بالإنجازات: "مرافق للأطفال قبل انطلاق المباراة".

أخبار ذات علاقة ترتيب مجموعة إنجلترا بعد عبور أندورا في تصفيات كأس العالم

اعتاد عشاق كرة القدم رؤية كراوتش بأهدافه الشهيرة ورأسياته المميزة في الملاعب الأوروبية الكبرى بقميص ليفربول ومنتخب إنجلترا، لكن هذه المرة كان ظهوره مختلفًا كليًّا.

فقد اضطر الأسطورة الإنجليزي إلى تنفيذ "عقوبة" فرضها عليه أصدقاؤه بعد أن حلّ في المركز الأخير في دوري الفانتازي الخاص بهم، وهي أن يؤدي دور المرافقين الذين يصطحبون اللاعبين قبل المباريات.

عقوبة نفَّذها بروح الدعابة

كراوتش لم يكتفِ بالنزول إلى أرض الملعب ممسكًا بيد أحد لاعبي فارنهام تاون، بل اندمج في التجربة بشكل كامل.

تناول الطعام مع باقي الأطفال المرافقين، وشاركهم اللعب بين الشوطين، قبل أن يجلس معهم في المدرجات لمتابعة أحداث اللقاء، وسط أجواء احتفالية من الجماهير التي استقبلته بحفاوة كبيرة.

أخبار ذات علاقة أكثر لاعب أبهر جماهير منتخب إنجلترا في مباراة أندورا

اللقطة الأبرز كانت عند دخول كراوتش برفقة أحد لاعبي فارنهام تاون؛ إذ بدا الفارق في الطول واضحًا للغاية، حيث يبلغ طول كراوتش مترين وسنتيمترًا واحدًا، مما أضفى طابعًا كوميديًّا على المشهد وأثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة إنجلترا ضد أندورا في تصفيات كأس العالم

ورغم الطابع الكوميدي للموقف، إلا أن ما حدث يبرز جانبًا إنسانيًّا جميلًا في شخصية كراوتش، الذي لم يجد حرجًا في تنفيذ العقوبة بروح مرحة، بل حوّلها إلى لحظة تاريخية أعادت رسم الابتسامة على وجوه عشاق كرة القدم، وأكدت أن الساحرة المستديرة ليست مجرد منافسة ونتائج، بل أيضًا متعة ومواقف إنسانية لا تُنسى.