كشف الإعلامي الرياضي فارس الفزي عن مفاجأة كبيرة بشأن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي الحالي، حيث كان قريبا سابقا من اللعب في الدوري السعودي خلال عام 2012.

وقال فارس الفزي في تصريحات تلفزيونية: "وقت لعب محمد صلاح في نادي المقاولون العرب بمصر تم عرضه من قبل وكيل أعماله على نادي الأنصار السعودي والذي صعد وقتها لدوري المحترفين في 2012، ولكن المدير الفني وقتها رفض ضمه بحجة عدم صلاحيته للعب في الدوري السعودي".

ويمتلك محمد صلاح سجلا حافلا مليئا بالإنجازات والأرقام القياسية خلال مسيرته مع الأندية جميعها التي ارتدى قمصانها، حيث بدأ صلاح مسيرته الكروية مع الأندية ضمن صفوف فريق المقاولون العرب في مصر، قبل أن يبدأ مشواره الاحترافي مع فريق بازل السويسري، ثم الانضمام إلى تشيلسي الإنجليزي، وأعير بعد ذلك إلى فيورنتينا الإيطالي ثم فريق روما، قبل محطته الأخيرة مع ليفربول.

وفي صيف 2017، جاءت المحطة الأهم في مسيرة صلاح، بعد أن انضم إلى ليفربول الإنجليزي، ونجح النجم المصري في أن يخلد اسمه كواحد من أهم أساطير قلعة آنفيلد على مر التاريخ بفضل تألقه اللافت النظر وتحطيم الأرقام القياسية.

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وحقق صلاح بطولات كبرى مع "الريدز" أهمها دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس العالم للأندية، فيما فاز بجوائز شخصية ضخمة، كأفضل لاعب أفريقي في 2018 وثالث أفضل لاعب في العالم بالعام نفسه.

وفاز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2018، وجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي، التي تمنح لهداف البطولة عامي 2018 و2019.

ويوم السبت الماضي، استهل صلاح مسيرته مع ليفربول في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بتسجيله هدفا وقيادة الفريق للفوز على نظيره إبسويتش تاون ضمن الجولة الأولى.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، انفرد صلاح بصدارة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في مباريات فرقهم الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 9 أهداف، متفوقًا على كل من آلان شيرر، وفرانك لامبارد، وواين روني (8 أهداف).

كما أصبح صلاح أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف في المباريات الافتتاحية لفرقهم في الدوري، برصيد 14 هدفًا (9 أهداف و5 تمريرات حاسمة)، متفوقًا على أسطورة مانشستر يونايتد واين روني (13 هدفًا).