أول رد من الأهلي على اقتراب بيراميدز من الفوز بقضية لقب الدوري

رد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي المصري، على التقارير التي تحدثت عن قرب حسم ملف قضية لقب الدوري في الموسم الماضي، والذي تقدم نادي بيراميدز بطعن بشأنه أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

وتعود الواقعة لانسحاب الأهلي من مباراة الجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز أمام غريمه التقليدي الزمالك الموسم الماضي، بسبب طلب الأحمر تعيين طاقم حكام أجنبي والذي لم يتوفر في اللقاء.

أخبار ذات علاقة بسرعة نمشيه.. أول رد من قناة الأهلي المصري حول إقالة ريبيرو (فيديو)

أخبار ذات علاقة الدوري على المحك.. اعتراف الرابطة يورط الأهلي المصري في المحكمة الرياضية

بعد الانسحاب أعلنت لجنة المسابقات توقيع عقوبة على الأهلي، بخصم 6 نقاط من رصيده بواقع 3 نقاط من المباراة التي انسحب فيها و3 نقاط إضافية بنهاية الموسم.

رابطة الأندية عدّلت القرار، ليصبح اعتبار الأهلي خاسرا في اللقاء مع عدم خصم 3 نقاط منه في نهاية الموسم، الأمر الذي دفع مسؤولي نادي بيراميدز المنافس للأهلي على لقب الدوري لتقديم شكوى رسمية ضد هذه القرارات إلى لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

أخبار ذات علاقة 5 مصائب تعجل برحيل ريبيرو عن الأهلي المصري

لجنة التظلمات في مصر رفضت تغير قرار رابطة الأندية، فصعّد بيراميدز من شكواه وتوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية طالبا تعليق الإعلان عن بطل نسخة الدوري الحالي لحين الفصل في الأمر، لكن المحكمة رفضت ذلك معتبرة أنه لا داعي له.

ويرفض نادي بيراميدز حتى الآن الاعتراف بأحقية فوز الأهلي بالبطولة، مؤكد انتظار حسم الموقف من المحكمة.

وذكرت تقارير أخيرة أن رابطة الأندية قامت بعقد جلسة استماع عن طريق الفيديو مع المحكمة الرياضية، وأكدت أن الأهلي لم يتعرض لظروف قهرية، ولكن الدوري كان مضغوطا واستثنائيا، وأنها ألغت النقاط الثلاث من الفريق بناء على عملها بروح القانون، وهو ما دعا البعض للحديث عن أن هذه التصريحات تقرب بيراميدز من حصوله على حكم بالفوز باللقب.

وقال شلبي في تصريحات تلفزيونية: "الإجراءات بخصوص هذه القضية تسير من خلال لجنة برئاسة محمود الخطيب، رئيس الناي، وهناك فريق عمل من المحامين المحترفين في مثل هذا النوع من القضايا داخل كاس، ونحن في انتظار القرارات التي ستصدر، واللجنة تعمل بكل همة ونشاط وكل ما تم الحديث عنه الفترة الماضية غير صحيح، الأهلي بطل الدوري المصري، وله موقف قانوني صحيح وثابت".