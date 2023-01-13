طرد جواو فيلكس في أول مباراة له مع تشيلسي (فيديو)

حصل جواو فيلكس المعار لتشيلسي على بطاقة حمراء مباشرة في ظهوره الأول مع الفريق أمام مضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس.

وطرد المهاجم البرتغالي، الذي انضم إلى تشيلسي الأربعاء من أتليتيكو مدريد حتى نهاية الموسم، في الدقيقة 58 بسبب تدخل عنيف على كيني تيتي مدافع فولهام.