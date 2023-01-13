طرد جواو فيلكس في أول مباراة له مع تشيلسي (فيديو)
حصل جواو فيلكس المعار لتشيلسي على بطاقة حمراء مباشرة في ظهوره الأول مع الفريق أمام مضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس.
وطرد المهاجم البرتغالي، الذي انضم إلى تشيلسي الأربعاء من أتليتيكو مدريد حتى نهاية الموسم، في الدقيقة 58 بسبب تدخل عنيف على كيني تيتي مدافع فولهام.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن تشيلسي دفع نحو عشرة ملايين يورو (10.75 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب.
وكان فيلكس البالغ من العمر 23 عاما عانى هذا الموسم وشارك أساسيا سبع مرات فقط من أصل 16 مباراة لعبها أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.
وسجل خمسة أهداف وصنع ثلاثة في 20 مباراة بجميع المسابقات.
وهز فيلكس الشباك مرة واحدة فقط في خمس مباريات بكأس العالم حين خرجت البرتغال من دور الثمانية.
وشارك أساسيا في خسارة أتليتيكو 1-صفر على ملعبه أمام برشلونة متصدر الدوري الإسباني يوم الأحد الماضي واستبدل بعد 73 دقيقة.
وأصبح فيلكس رابع أغلى لاعب على الإطلاق عندما انضم إلى أتليتيكو مقابل 126 مليون يورو من بنفيكا في 2019.
ويجيد فيلكس متعدد المواهب اللعب كمهاجم أو كلاعب وسط هجومي أو في الجناحين لكنه كافح من أجل الارتقاء إلى مستوى قيمته المالية منذ انتقاله إلى إسبانيا.
وأحرز 34 هدفا في 131 مباراة مع أتليتيكو وفاز بلقب الدوري في موسم 2020-2021.