كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي يستهدف ضم البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي، والذي فشلت صفقة انضمامه للنصر خلال الأيام الماضية.

وكان النصر يسعى للظفر بخدمات الحارس البرازيلي في الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي؛ بسبب ضعف القيمة المالية للعرض المطروح.

من جانبها، ذكرت صحيفة "الرياضية" أنه ما زال مطلوبا في الدوري السعودي من قبل نادي الاتحاد السعودي.

وأشارت إلى أن إدارة الاتحاد بدأت اتصالاتها مع إيدرسون، لاستطلاع رأيه بشأن إمكانية انتقاله إلى الفريق السعودي، ولم يمانع الحارس صاحب الـ30 عامًا، وفقًا لمصادرهم الخاصة.

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ونوهت بأن هناك أكثر من حارس مرشح على طاولة "العميد" لدعم ذلك المركز، وهما يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، وألفونس أريولا حارس وست هام، ولكن إيدرسون يحظى بالأولوية.

وأشارت إلى أن اهتمام الاتحاد جاء بعدما نجح النصر في ضم حارس أتلتيكو باراناينسي، بينتو، والذي كان يمثل هدفًا أيضا بالنسبة للفريق الجداوي.

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وذكرت تقارير سابقة أن مانشستر سيتي يطلب أكثر من 50 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات إيدرسون خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

يذكر أن إيدرسون يلعب في صفوف السيتي من 2017، عندما انضم إليه قادمًا من بنفيكا البرتغالي، وشارك في 332 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت، مستقبلًا خلالها 257 هدفًا ومحافظًا على نظافة شباكه 155 مرة.