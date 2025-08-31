بعد استهداف أبو عبيدة.. زامير يتوعد قادة حماس خارج غزة
بروسيا دورتموند يحصد فوزه الأول في الدوري الألماني (فيديو)

بروسيا دورتموند يحصد فوزه الأول في الدوري الألماني (فيديو)
بروسيا دورتموند حقق فوزه الأول في البوندسليغاالمصدر: حساب دورتموند عبر إكس
31 أغسطس 2025، 5:29 م

حقق بروسيا دورتموند فوزه الأول في الدوري الألماني بعد تغلبه على ضيفه يونيون برلين بنتيجة 3-0 مساء اليوم السبت في الجولة الثانية.

تقدم سيرهو غيراسي لصالح دورتموند في الدقيقة 44 من عمر المباراة ثم أحرز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 58.

وأكمل فيليكس نيميتشا ثلاثية دورتموند في الدقيقة 81 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "فستفاليا".

ورفع دورتموند رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث خلف بايرن ميونخ المتصدر برصيد 6 نقاط وأيضاً آنتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف.

 وتوقف رصيد يونيون برلين عند 3 نقاط في المركز العاشر في جدول ترتيب البوندسليغا.

 وتعادل فولفسبورغ مع ضيفه ماينز بنتيجة 1-1 في الجولة ذاتها بعد مباراة مثيرة شهدت تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة عن طريق أرون زينتر.

وتعادل ماينز في الدقيقة 89 عن طريق ناديم أميري بينما شارك الجزائري محمد الأمين عمورة في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

 ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس وحصل ماينز على النقطة الأولى.

 

