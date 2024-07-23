ودع نادي الاتحاد السعودي، مهاجمه السابق عبدالرزاق حمدالله، بعد رحيله رسميًا إلى فريق الشباب.

وأعلن نادي الشباب السعودي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء تعاقده مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله قادمًا من منافسه المحلي الاتحاد.

وعقب إعلان الشباب تعاقده مع حمدالله، وجه نادي الاتحاد رسالة إلى المهاجم المغربي، شكره فيها على ما قدمه للفريق في الفترة الماضية.

وكتب الاتحاد عبر حسابه على منصة "إكس": "إلى عبدالرزاق حمد الله.. كنت ظاهرة فريدة في معقلنا، وصنعت الفرح في قلوبنا. في كل تفاصيلك مع نادينا قصة جميلة عشناها ولن ننساها. ستظل في الذكرى لاعبًا سطا على قلوبنا بفنه".

وأضاف: "فقد وضعت اسمك في قائمة النجوم الكبار الذين تركوا بصمة لن تمحى في تاريخ النادي. شكرًا حمد الله على ما قدمته لنادينا. لن نقول لك الوداع، لكن نقول لك سنلتقي مجددًا في مدرج الذهب الذي لن ينساك ولن تنساه".

ولم يشعر حمدالله بالأريحية في الاتحاد منذ التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي حجز مكانه في التشكيلة الأساسية فور انضمامه من ريال مدريد.

وكان حمد الله أحد الأسباب الرئيسة لفوز الاتحاد بلقب الدوري المحلي موسم 2022-2023 والغائب عنه منذ 14 عامًا.

وتصدر حمد الله قائمة هدافي دوري المحترفين مع الاتحاد موسم 2022-2023 الذي فاز فيه باللقب برصيد 21 هدفًا، كما تصدر القائمة ذاتها موسم 2019-2020 عندما كان في صفوف النصر برصيد 29 هدفًا، وقبلها بعام واحد سجل 35 هدفًا مع النصر أيضًا.

ويعد نادي الشباب ثالث فريق سعودي يلعب له المهاجم المغربي (33 عامًا) بعد النصر والاتحاد.