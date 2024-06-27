تطورات الحالة الصحية للجزائري نبيل بن طالب
شهدت الحالة الصحية للاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب، نجم خط وسط ليل الفرنسي، تطورات جديدة.
وتعرض بن طالب لأزمة صحية يوم 18 يونيو الماضي، بحسب بيان صحفي عن نادي ليل الفرنسي، وتم نقله للمستشفى.
وتحسنت الحالة الصحية للاعب الجزائري، بحسب شبكة "RMC SPORT" الفرنسية، وأصبحت مطمئنة، كما أنه سيغادر المستشفى على الأرجح خلال أيام.
وقالت الشبكة الفرنسية إن اللاعب الجزائري اشتكى من سكتة قلبية خلال مباراة للكرة الخماسية شارك بها بن طالب مع بعض أصدقائه، ودخل بعدها في غيبوبة.
وأشارت إلى أن بن طالب خضع لجراحة ناجحة خلال الساعات الماضية لتزويده بجهاز لتنظيم ضربات القلب، كما أن ناديه يجهز لإرسال الملف الطبي الخاص باللاعب إلى اللجنة الطبية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم والتي سيتعين عليها اتخاذ قرار.
وأصبح مستقبل اللاعب الجزائري غامضًا في ظل التطورات الخاصة بحالته الصحية.
ويرتبط بن طالب بعقد مع ليل حتى صيف 2026 ، وبدأت إدارة ناديه بالفعل مخاطبة شركة التأمين المتعاقدة معها لترتيب بعض الإجراءات بعد معاناة اللاعب من الأزمة الصحية.