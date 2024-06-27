تطورات الحالة الصحية للجزائري نبيل بن طالب

وتحسنت الحالة الصحية للاعب الجزائري، بحسب شبكة "RMC SPORT" الفرنسية، وأصبحت مطمئنة، كما أنه سيغادر المستشفى على الأرجح خلال أيام.

وقالت الشبكة الفرنسية إن اللاعب الجزائري اشتكى من سكتة قلبية خلال مباراة للكرة الخماسية شارك بها بن طالب مع بعض أصدقائه، ودخل بعدها في غيبوبة.

وأشارت إلى أن بن طالب خضع لجراحة ناجحة خلال الساعات الماضية لتزويده بجهاز لتنظيم ضربات القلب، كما أن ناديه يجهز لإرسال الملف الطبي الخاص باللاعب إلى اللجنة الطبية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم والتي سيتعين عليها اتخاذ قرار.