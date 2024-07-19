كاد النجم المصري محمد صلاح، أن يسجل هدفًا رائعًا، خلال مباراة فريقه ليفربول الودية، أمام بريستون نورث الناشط بدوري الدرجة الأولى (الشامبيونشيب).

وظهر صلاح حاملًا لشارة القيادة للمرة الأولى تحت قيادة المدرب الجديد للريدز، الهولندي أرني سلوت.

وتعد المباراة الأولى لليفربول تحت قيادة الهولندي أرني سلوت المدرب الجديد الذي يخلف الألماني يورغن كلوب بداية من موسم 2024 ـ 2025.

ولعب صلاح في الشوط الأول، وكاد أن يسجل هدفًا رائعًا، حيث استلم الكرة على صدره، وسدد كرة قوية، ولكن مرت فوق العارضة بقليل.

وخسر ليفربول المباراة بهدف نظيف، حيث خاض سلوت المباراة بتشكيلتين مختلفتين خلال الشوطين.

وسيطير ليفربول إلى الولايات المتحدة لإجراء جولته الإعدادية هناك، والتي يخوض خلالها سلسلة من المباريات الودية أمام كل من ريال بيتيس وإشبيلية الإسبانيين وآرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

ويستهل ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بملاقاة نادي إيبسويتش يوم 17 أغسطس المقبل.