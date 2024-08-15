شهد حادث طعن والد لامين يامال نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة تطورات هامة.

وتعرض منير النصراوي والد لاعب برشلونة لامين يامال لهجوم بسلاح حاد مساء أمس الأربعاء، في أحد شوارع حي روكافوندا أسفر عن تلقيه عدة طعنات ونُقِل للمستشفى.

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وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن تطور جديد بشأن هذا الحادث بإلقاء القبض على شخص رابع متورط في هذا الحادث.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة نجحت في إلقاء القبض على الشخص الرابع المتورط في الحادث، والذي بُحِث عنه منذ الليلة الماضية بعد اعتقال 3 متهمين أمس الأربعاء، لاستجوابهم بشأن اتهامهم بمحاولة قتل النصراوي.

وتشير التحقيقات الأولية بشأن الحادث إلى أن والد يامال تورط في مشاجرة في الشارع ضد بعض الجيران بداعي توجيه السباب له ظهر أمس الأربعاء، قبل أن يتعرض النصراوي لهجوم بسلاح حاد في الساعة 9:10 مساءً ما أدى لإصابته بعدة طعنات في ذراعيه وجسمه.

وسبق أن تورط والد يامال في مشاجرة خلال شهر يونيو 2023، وحُكِم عليه بغرامة قدرها 550 يورو لمهاجمته خيمة فوكس في منطقة ماتارو خلال حملة انتخابية للبرلمان الإسباني وقتها.

وظهر والد يامال بجانب نجله في أغلب المناسبات الرياضية، ومنها الاحتفال بلقب كأس أوروبا "يورو 2024" مؤخرًا في ألمانيا.