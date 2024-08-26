كشف مفاجأة كبيرة حول مدرب الأهلي المصري وزيزو | إرم نيوز

كشف خالد الجوادي المترجم والمساعد السابق لمارسيل كولر، مدرب الأهلي المصري، عن رأي المدير الفني السويسري في أحمد سيد "زيزو"، نجم الزمالك.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، أعلن رحيل خالد الجوادي، ووجه له الشكر على الفترة التي قضاها بعد نهاية موسم 2023-2024.

وقال الجوادي، في تصريحات تلفزيونية: "كولر كان يعتبر زيزو واحدا من أهم اللاعبين في مصر، بل أهم لاعب في مصر في مركزه، وكان في مباريات القمة ضد الزمالك يضع له خطة وحده وحسابات خاصة وكيف يوقفه، كان يفكر في ذلك كثيرًا".

وأضاف: "في مباراة الدوري الجمهور استغرب من تشكيل مارسيل كولر، رغم إنه كانت هناك لخبطة في يوم المباراة بالتشكيل، وغير أكثر من مرة في التشكيل لكي يوقف زيزو، زيزو يحلم به أي أحد في فريقه، لكنه كان مستبعدا من الانضمام للأهلي".

ويعيش زيزو خلال الأيام الحالية أزمة مع نادي الزمالك بسبب تجديد تعاقده.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك في صيف 2025، وتلقى اللاعب مؤخرًا عرضًا ضخمًا للرحيل إلى نادي نيوم السعودي.

ورد الجوادي بدوره عن اتهامه بتسريب المعلومات من داخل الفريق، قائلا: "هذا أكثر ما آذاني نفسيا وعمليا لأني مترجم محلف في المحاكم الألمانية والسرية جزء من عملي. هذا كان طعنا في سمعتي واللاعبون خير دليل على براءتي من ذلك".

وأضاف: "أحد اللاعبين قابلني حين صدرت هذه الاتهامات ضدي وطالبني بعدم تصديق أنهم قالوا ذلك عني، وأن من المعتاد أن يحاولوا ترويج هذه الأكاذيب، ذهبت للشناوي وكهربا وأفشة بالأسماء وواجهت الثلاثي فنفوا أن لديهم مشكلة معي وصدقتهم".