والله لم يحدث.. نجم الزمالك يكذب شيكابالا (فيديو)

دخل باسم مرسي، المهاجم السابق لفريق الزمالك، على خط الأزمة المثارة حول ادعاءات تدخين اللاعبين للشيشة قبل إحدى المباريات التاريخية، كاشفًا حقيقة التصريحات التي أطلقها محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأبيض، ومكذبًا إياها بشكل قاطع.

وجاء رد فعل مرسي على خلفية ما صرح به شيكابالا، الذي زعم في وقت سابق أن هناك لاعبين داخل الفريق كانوا يدخنون الشيشة قبل مواجهة الزمالك الحاسمة في نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2016 ضد فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

وانتهت تلك المباراة التي بخسارة الزمالك ذهابًا بنتيجة ثقيلة (3-0)، ليعود ويفوز في لقاء الإياب (1-0)، وهو ما لم يكن كافيًا للتتويج باللقب القاري.

تصريحات نارية

وفي معرض ردّه على هذه الاتهامات نَفى باسم مرسي تمامًا ما أثير عنه بشأن حادثة الشيشة، معلنًا: "لا أدخن، وشيكابالا لم يقصدني بتصريحاته، ولو أنا كنت سأعلن ذلك".

وأرجع باسم مرسي الأمر إلى خطأ في التعبير، قائلًا خلال تصريحات تليفزيونية: "شيكابالا، خانه التعبير في تصريحات الشيشة".

وأوضح: "شيكابالا ظلم لاعبي الزمالك في ذلك التوقيت.. والله ما حصل إن هناك لاعبين كانوا يدخنون الشيشة".

وتابع: "تصريحات شيكابالا غير صحيحة، والله العظيم هذا الكلام لم يحدث".